Stellantis y un banco marroquí firman un acuerdo para facilitar microvehículos a empresarios y jóvenes emprendetores

Stellantis Maroc y Al Barid Bank han firmado un acuerdo para facilitar el acceso a vehículos de micromovilidad a empresarios y jóvenes emprendedores. El modelo elegido es el Fiat TRIS. Gracias a este programa, las empresas podrán beneficiarse de una financiación de hasta el 80 % del valor del vehículo, previa evaluación de su solicitud por parte de Al Barid Bank. Los vehículos estarán disponibles a través de la red autorizada de Stellantis Maroc, lo que garantiza calidad, fiabilidad y un servicio posventa local.

El símbolo de esta nueva oferta es el Fiat TRIS, un vehículo de micromovilidad urbana económico y funcional, ahora disponible para un público más amplio. Diseñada para impulsar la movilidad profesional y empresarial, esta práctica solución bancaria busca satisfacer las necesidades de un mercado en constante evolución, informa Le360.

"A través de esta colaboración con Al Barid Bank, ofrecemos una solución perfectamente adaptada a las necesidades de los jóvenes emprendedores y profesionales marroquíes. El Fiat TRIS ilustra nuestro compromiso de hacer la movilidad más accesible, a la vez que impulsa el dinamismo económico local. Es una respuesta concreta a nuevos usos, donde la movilidad y el emprendimiento van de la mano", declaró Yves Peyrot des Gachons, Director General de Stellantis Marruecos.

Por su parte, Al Barid Bank confirma su papel como catalizador del desarrollo económico inclusivo. "Esta alianza es una continuación de nuestra misión de inclusión financiera. Al facilitar el acceso a la financiación a microempresarios y jóvenes profesionales, contribuimos a impulsar la creación de valor, el empleo y la sostenibilidad. Con Stellantis Marruecos, compartimos la misma ambición: poner las finanzas y la movilidad al servicio del desarrollo económico del país", declaró Nejjar Al-Amine, presidente del Consejo de Administración de Al Barid Bank.