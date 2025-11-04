Subway amplía su acuerdo con Grupo Vierci para abrir 450 restaurantes en España y Portugal en diez años

Subway prepara un gran salto adelante en España. La cadena de restauración especializada en sándwiches ha anunciado la ampliación de su acuerdo de master franquicia con Grupo Vierci, con el que ya opera en Paraguay y Uruguay, para acelerar su crecimiento en España y Portugal. Este hito supone la primera franquicia intercontinental de Subway.

En concreto, bajo el nuevo acuerdo, Grupo Vierci asumirá los derechos exclusivos de desarrollo y operación de Subway en el mercado ibérico, con el objetivo de abrir alrededor de 400 restaurantes en España y 50 en Portugal en los próximos diez años. Esto supondrá más de 500 restaurantes en la región y una expansión significativa de la presencia de la marca, que se multiplicará por más de seis, según detalla en un comunicado.

Con 20 años de experiencia en gestión multimarca en el sector de la restauración rápida, Grupo Vierci opera más de 300 restaurantes en Norteamérica y Suramérica.

Grupo Vierci continuará implantando el diseño Fresh Forward 2.0 en los restaurantes Subway y avanzará en la transformación digital de la marca en locales nuevos y existentes, con foco en la eficiencia operativa y en la experiencia del cliente, según ha explicado la cadena de restauración.

Grupo Vierci prevé crear en un primera fase más de 200 empleos a nivel local en España y Portugal, y un crecimiento continuo de la plantilla en los próximos diez años.

En los últimos cuatro años, Subway ha firmado más de 25 acuerdos de master franquicia a nivel mundial, lo que supondrá más de 10.000 futuras aperturas.