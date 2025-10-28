Talento e innovación en HR Expo yAccountex España 2025

El Recinto Ferial de Ifema Madrid se prepara para acoger la celebración conjunta de Accountex España y HR Expo 2025, dos ferias de gran relevancia dentro del calendario nacional de eventos que reunirán a miles de profesionales para descubrir cómo liderar el futuro de la gestión empresarial, las finanzas y el talento.

Accountex está dirigida a despachos profesionales, asesorías y empresas, mientras que HR Expo se especializa en el ámbito de los recursos humanos (RRHH) y la cultura organizativa. La celebración simultánea de ambas ferias permitirá que directores de RRHH y responsables de gestión empresarial encuentren en un mismo espacio todas las herramientas y novedades que están revolucionando el mercado para liderar con éxito sus departamentos.

Durante el 5 y 6 de noviembre, los profesionales accederán a una amplia oferta formativa con más de 100 horas de aprendizaje y casos prácticos, respaldadas por más de 160 empresas expositoras. Destacan Wolters Kluwer, Sage, Cegid, TeamSystem, Holded, Adiss y Lefebvre. Colaboran con la nueva edición más de 30 entidades, Colegios y Asociaciones Profesionales de Economistas, Fiscales, Laborales, Graduados Sociales, Gestores Administrativos y Redes de Despachos Profesionales.

Accountex España 2025

Gran parte de las conversaciones en Accountex girarán en torno a la implantación de la factura electrónica, que entra en su fase final de aprobación para despachos y empresas. La digitalización de la administración, el uso de la IA en herramientas de gestión y la automatización de procesos en entornos empresariales serán otros de los temas clave. Asimismo, la ciberseguridad y las implicaciones normativas derivadas de la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece tendrán un papel protagonista.

Profesionales de la Agencia Tributaria, como Joaquín Maroto Sifres, inspector de Hacienda del Estado, presentarán los avances del sistema VeriFactu, mientras que Diego Loma-Osorio Lerena, director del Servicio Jurídico de la AEAT, analizará los riesgos legales asociados al uso de la IA. En suma, participarán ponentes procedentes de firmas como Talenom, CE Consulting, ETL Global, Ayuda T Pymes, Afianza o la red de despachos IUS Time, quienes expondrán casos de éxito y experiencias reales en diferentes comunidades autónomas.

El Salón de Accountex España se organiza gracias a la colaboración que Ifema Madrid mantiene con Diversified Communications, multinacional reconocida a nivel internacional por su liderazgo organizando eventos profesionales.

HR Expo 2025

El otro gran Salón, HR Expo, llevará a cabo más de 70 ponencias y mesas redondas impartidas por profesionales, donde se hablará de lo siguiente: impacto de la IA en el reclutamiento; las nuevas estrategias de formación, upskilling y reskilling; diversidad e inclusión; movilidad internacional y los modelos de trabajo híbrido; y desarrollo de planes de bienestar y fidelización del talento.

HR Expo 2025 cuenta con la colaboración de las principales asociaciones y entidades profesionales del sector como Aedrh, Aedipe, Adirelab, el Consejo General de Graduados Sociales de España, Aepsal, Ancypel, El Club de los RRHH, Foro de los RRHH, WTC y Cámara de Comercio de Madrid.

La edición anterior alcanzó la cifra de los 9.300 asistentes y, para este año, la organización prevé superar los 10.000 profesionales, consolidando el creciente interés que existe por el sector.