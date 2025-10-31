El euríbor encadena su tercera subida y reduce el ahorro en las hipotecas variables a 480 euros anuales

El euríbor sigue subiendo y estrechando cada vez más lo que se ahorran los que tienen una hipoteca variable con revisión anual. El índice al que están referenciados la mayoría de estos préstamos para vivienda sumará en octubre su tercera subida consecutiva después de que, a falta de un día para que acabe el mes, cotice en el 2,187%, frente al 2,172% con el que cerró septiembre.

A pesar de este ligero incremento, el euríbor sigue por debajo de las cotas que marcó hace un año, cuando cerró en el 2,436%. Esto permitirá que las cuotas de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y que se revise de forma anual pasen de 891,39 euros a 850,99 euros, lo que supone un ahorro mensual de 40 euros y uno anual de 480 euros.

Las personas que hagan la revisión de su hipoteca variable de forma semestral, sin embargo, ya no se beneficiarán de bajadas: su cuota subirá entre 5 y 12 euros porque en abril el euríbor cerró en el 2,143%, 0,044 puntos por debajo del dato actual, como destacan desde el bróker hipotecario iAhorro.

"El hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) mantuviera los tipos de interés en el 2% el pasado septiembre ha sido determinante en la evolución del euríbor. Este indicador responde directamente a las decisiones del BCE, y la cautela mostrada al no modificar los tipos se tradujo en un leve repunte", explica Laura Martínez, portavoz de iAhorro, que también matiza que "conforme ha avanzado octubre y se ha acercado la nueva reunión [celebrada ayer], hemos visto una mayor estabilidad, como si el euríbor estuviera a la espera de una posible bajada de tipos por parte de Christine Lagarde". Tal recorte, sin embargo, no se produjo y el eurobanco dejó los tipos en el 2%.

«Desde que el pasado mes de julio el BCE frenó la rebaja de tipos que llevaba ejecutando durante el año previo, el euríbor quedó a merced de dos parámetros: las expectativas de una fuerte contracción de la economía europea, que haría bajar el indicador ante la posibilidad de mayores rebajas; o la sombra de un incremento de la inflación que lo haría subir por miedo a subidas en un futuro próximo. Pues bien, la realidad ahora mismo es que está ganando la segunda. De hecho, desde julio el indicador ha subido 0,108 puntos porcentuales", afirma Estefanía González, portavoz de Kelisto.com, para explicar su comportamiento.

Los tipos, según asegura Pablo Vega, experto en materia financiera de Roams, están ahora en lo que se conoce como "territorio neutral, no impulsan ni frenan la economía. Eso se traduce en estabilidad, aunque con una postura de espera muy clara: no habrá nuevas bajadas hasta que la inflación dé un margen más amplio. De ahí que esperamos que para los próximos meses, el euríbor se mueva en una horquilla muy estrecha, entre el 1,95% y el 2,2%".

"Con la inflación de la eurozona controlada, todo apunta a que el ciclo de recortes de tipos iniciado por el Banco Central Europeo en junio de 2024 ya ha llegado a su fin, lo que implica que el euríbor ya no experimentará más descensos pronunciados a corto plazo", asegura Miquel Riera, analista financiero de HelpMyCash.