Venezuela amenaza a Iberia, Air Europa y Plus Ultra con retirarles sus derechos de vuelo si no reanudan de inmediato sus operaciones en el país

Venezuela redobla la presión para que las aerolíneas españolas reanuden los vuelos hacia el país. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) remitió ayer una dura advertencia a las aerolíneas que han suspendido temporalmente sus operaciones en el país, entre las que están las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, exigiéndoles que retomen sus vuelos en un plazo de 48 horas. De no hacerlo, el Gobierno de Nicolás Maduro ha amenazado con suspender sus derechos de tráfico.

La advertencia llega después de que varias aerolíneas hayan decidido suspender sus operaciones aéreas después de que Estados Unidos instase la semana pasada a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región". Un aviso que coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su presencia en aguas del Caribe próximas a Venezuela para, según ha argumentado, luchar contra el narcotráfico. La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.

La IATA pide diálogo

Tras el movimiento de Venezuela, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que representa a cerca de 350 aerolíneas (el 80% del tráfico aéreo global), ha reaccionado solicitando claridad, diálogo y flexibilidad ante la suspensión temporal.

La IATA ha destacado que las suspensiones de las aerolíneas son medidas temporales, adoptadas tras un riguroso análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, en línea con los estándares internacionales.

La asociación ha lamentado que la decisión del INAC y las suspensiones previas reducirán aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región.

Junto a Iberia, Plus Ultra y Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL, la chilena Latam y la venezolana Estelar también han anunciado la suspensión de sus operaciones en Venezuela.

Pese a la advertencia de Venezuela, Iberia ha anunciado hoy mismo que mantendrá cancelados todos sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).