Iberia amplía su oferta a Nueva York y añade un nuevo vuelo diario desde Madrid

Iberia estará más presente en Nueva York en 2026 gracias a la nueva ruta que abrirá desde Madrid. El destino final será el aeropuerto internacional de Newark Liberty.

Esta nueva ruta complementa los dos vuelos diarios que la compañía ya opera al aeropuerto internacional de John F. Kennedy y comenzará a operar a partir del próximo 29 de marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada de vuelos de verano.

Así, durante el periodo estival de 2026, Iberia pondrá a la venta más de 350 mil asientos entre Madrid y Nueva York, un 42% más que en 2025, gracias a la frecuencia diaria entre Madrid y el aeropuerto internacional de Newark Liberty.

Este nuevo vuelo despegará desde Barajas cada día a las 19:35 (hora local) y aterrizará en su destino a las 22:25 (hora local). En sentido contrario, la salida tendrá lugar a las 23:55 (hora local) con llegada a la capital española a las 13:20 (hora local).

Con esta incorporación, la compañía contará con tres vuelos diarios a la ciudad estadounidense y dos aeropuertos distintos como destino final de sus recorridos.

"La proximidad de Newark a Manhattan la convierte en una excelente opción para el mercado corporativo. Además, la diversificación entre el aeropuerto internacional de John F. Kennedy y el de Newark nos permite optimizar la operación y adaptarnos mejor a las necesidades del mercado, consolidando nuestra posición en uno de los corredores más estratégicos del Atlántico", explica María Jesús López Solás, directora Comercial, Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia.

El lanzamiento de esta tercera frecuencia a Nueva York forma parte del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta estratégica de la compañía para realizar una inversión de 6.000 millones de euros en la renovación y ampliación de su flota.

Iberia amplía así su presencia en Estado Unidos, pues para este invierno cuenta ya con dos vuelos diarios a Boston y Puerto Rico, tres frecuencias semanales a Washington, el vuelo diario a Chicago, las cuatro frecuencias semanales a Dallas Fort Worth y Orlando y las tres a Los Ángeles.