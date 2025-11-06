Veolia aumenta su Ebitda hasta septiembre un 5,4%, a 5.080 millones de euros, y confirma sus previsiones

Veolia cosecha unos sólidos resultados en los primeros nueve meses del año y confirma sus previsiones para el 2025 y la hoja de ruta de su plan estratégico. La firma registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 5.080 millones de euros en los primeros nueve meses de este año, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a la cifra obtenida en el mismo tramo de 2024, cuando se situó en los 4.936 millones de euros.

Por su parte, los ingresos aumentaron un 1,7% hasta 32.323 millones de euros. La empresa francesa especializada en gestión de agua, residuos y energía destacó el fuerte crecimiento de los ingresos en sus negocios de gestión de agua (3,4%) y de energía (4,5%), así como una buena resiliencia en residuos (1,8%).

Con este "sólido" desempeño en los primeros tres trimestre del año, señaló, Veolia ha confirmado su "guidance" para 2025 y la hoja de ruta de su plan estratégico "GreenUp", que arrancó el año pasado y culmina en 2027.

La consejera delegada del grupo, Estelle Brachlianoff, ha destacado que Veolia se beneficia de una demanda global dinámica que le permite mantener "un sólido rendimiento trimestre tras trimestre y un crecimiento sostenido del beneficio en los primeros nueve meses de 2025".

En concreto, el grupo genera el 80% de sus ingresos a nivel internacional, y su actividad fuera de Europa ha aumentado cerca de un 5% desde comienzos de año y en torno a un 7% en el tercer trimestre.

Brachlianoff ha subrayado que el plan "GreenUp" ha demostrado nuevamente su eficacia gracias al buen desempeño operativo de las actividades, especialmente los "boosters", cuyo Ebitda crece con fuerza.

Además, ha señalado que la política de asignación de capital continúa con éxito, con 2.300 millones de euros invertidos en Tecnologías del Agua y Residuos Peligrosos fuera de Europa, tras las desinversiones de activos no estratégicos del año anterior.