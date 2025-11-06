Adiós a volar sin internet: Iberia ofrecerá Wifi gratuito y de alta velocidad a todos sus pasajeros a partir de 2026

Adiós a no tener conexión a internet en los aviones. Iberia ofrecerá a todos sus clientes un nuevo y mejorado sistema de conectividad a bordo a coste cero.

IAG, grupo al que pertenece la aerolínea ha llegado a un acuerdo con el proveedor de internet por satélite Starlink. Gracias a esta unión, Iberia contará con un servicio de Wifi de alta velocidad en todos sus vuelos, tanto de largo como de corto radio.

El servicio será gratuito para todos los clientes, independientemente de la clase en la que vuelen, Turista, Turista Premium o Business.

Esta iniciativa promete disfrutar a bordo de una experiencia de conexión similar a la de sus hogares, dando un salto cualitativo a esta experiencia que permite permanecer en línea durante todo el trayecto.

Gracias al servicio por satélite, los usuarios pueden acceder a internet en cualquier punto del mundo, incluso en zonas sin cobertura como los polos.

La tecnología Starlink, basada en la conectividad de miles de satélites en órbita baja, ofrecerá velocidades de descarga de hasta 450 Mbps y de subida de hasta 70 Mbps.

Gracias a él, los pasajeros podrán disfrutar de plataformas de streaming, juegos, trabajo en la nube y servicios de mensajería, entre otras cosas.