Verti lanza el seguro de movilidad para patinetes, VTC y transporte público

Verti, la aseguradora digital del Grupo MAPFRE, lanzó esta semana un nuevo seguro que cubre la movilidad personal, independientemente del medio de transporte que se utilice. La presentación tuvo lugar en el emblemático Hotel RIU Plaza de España de Madrid, y corrió a cargo de Juan Pablo Galán, CEO de Verti; y Mónica García, directora de Transformación de MAPFRE España, quien explicó todas las medidas que está tomando su compañía para realizar el cambio a la nueva era digital en la que nos encontramos, “sostenidos sobre cinco ejes: digitalización, sinergia entre las compañías del grupo, Big Data, innovación y agilidad”.

Tras ella, fue el turno de palabra del CEO de Verti, Juan Pablo Galán. En su intervención hizo un breve resumen de las cifras actuales de Verti y pasó a presentar el nuevo seguro de movilidad. Se trata de un seguro que acompaña a la persona en su movilidad diaria, asegurando su tranquilidad en todo momento, y con una experiencia 100% digital, ya que todo el proceso de contratación se hace de esta manera.

Esta decisión ha sido elegida por la compañía ante la irrupción de nuevas formas de movilidad en las ciudades, como el carsharing, o los vehículos de movilidad personal (VMP). Por ello, Verti quiere garantizar la seguridad de sus clientes, sea cual sea la forma que eligen para moverse, y ofrecerles la máxima tranquilidad. Así, esta nueva propuesta nace como un seguro modular que se adapta a todo tipo de circunstancia.

Tres modalidades de seguro

Juan Pablo Galán ha presentado las tres modalidades de seguro que se pueden adquirir:

Para el transporte público : autobuses, metro, cercanías, taxis y VTC

: autobuses, metro, cercanías, taxis y VTC Para el uso temporal de vehículos compartidos : carsharing, motosharing, bicisharing y patinetes de alquiler

: carsharing, motosharing, bicisharing y patinetes de alquiler Para patinetes eléctricos en propiedad

De este modo, el cliente tiene la oportunidad de elegir qué modalidades le interesan más en función de sus necesidades y movilidad diaria. Además, el pago de la póliza se puede hacer de forma mensual, trimestral, semestral o anual, de modo que los clientes pueden dividir sus gastos y gestionar su seguro con mayor flexibilidad. Las tarifas van desde los 60 euros por una única modalidad a más de 100 si se eligen las tres a la vez, garantizándose la cobertura en todas las ciudades de España.

Lo especial de este seguro es que no es sobre un bien, si no sobre la persona, cubriendo todas las incidencias que el cliente pueda encontrar en los diferentes medios de transporte que use en su día a día. En concreto, ¿qué cubre este nuevo seguro de movilidad de Verti? Pues entre las coberturas que se incluyen están responsabilidad civil, defensa jurídica, defensa en caso de multas, accidentes personales, indemnización por pérdida total del patinete eléctrico en propiedad, transporte complementario y orientación médica. En este último caso, el servicio se realiza a través de Savia, la plataforma de salud digital de MAPFRE. De momento, el producto aún no está disponible para bicis en propiedad, no se vende a menores de 18 años y no ofrece la modalidad «on-off», es decir, no se puede encender y apagar.

Pero este seguro de movilidad no solo incluye las coberturas ya mencionadas. Además, la compañía ofrece un plus añadido: una serie de servicios adicionales de gran valor y utilidad para los clientes. En concreto, hablamos del mantenimiento básico preventivo del patinete propio (en colaboración con FeuVert), el reacondicionamiento y reciclaje de patinetes (en línea con su política de sostenibilidad y en colaboración con la startup Rhyde) y el servicio integral de asesoramiento sobre movilidad personal Yo Me Muevo, que además se puede encargar de realizar para el usuario numerosas gestiones relacionadas con la movilidad.

"Este seguro se enmarca en el concepto smartmoving, la ‘movilidad inteligente’, que ha llegado a las ciudades para imponer un nuevo modelo que apuesta por una movilidad más ágil, eficiente, sostenible y menos dependiente de un medio de transporte concreto", afirmó Juan Pablo Galán en la presentación. "Es un reflejo del trabajo que estamos haciendo en la compañía para liderar la nueva movilidad. Verti, la pionera en el seguro por Internet en España, quiere serlo también en asegurar la movilidad de las personas, con todas las garantías. Se trata de una movilidad que evoluciona constantemente, de ahí la necesidad de un seguro vinculado a la persona, no a un vehículo concreto, ya que ahora las personas cambian de medio de transporte varias veces al día", resumió el CEO de Verti.