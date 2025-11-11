¿Viaja con Ryanair? Solo podrá hacerlo con tarjetas de embarque digitales desde el 12 de noviembre

"El viajar es un placer", como bien dice una conocida canción infantil. Y, aunque los viajes han existido desde siempre, la forma de hacerlo ha ido cambiando progresivamente con el paso de los años, transformando por completo esta experiencia. En los aeropuertos la digitalización ha jugado un papel clave, ya que cada vez son más las aerolíneas las que incorporan tecnologías avanzadas para convertir sus procedimientos clásicos en digitales. Sin embargo, no todos se sienten cómodos con estos cambios: para quienes no dominan las herramientas digitales, depender del móvil para volar resulta más un obstáculo que una ayuda. Para ellos, la tarjeta de embarque física sigue siendo la opción más sencilla y segura. Aun así, Ryanair ha decidido poner fin a este formato y obligará a todos sus clientes a utilizar únicamente la versión digital para subir al avión.

"Ryanair se pasará a las tarjetas de embarque 100% digitales a partir del 12 de noviembre de 2025", explica la propia aerolínea. Por tanto, desde este miércoles, todos los pasajeros que viajen con la low cost irlandesa recibirán una tarjeta de embarque digital en su aplicación móvil de Ryanair cuando facturen en línea y ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.

La fecha prevista para este cambio en principio era el 3 de noviembre, pero finalmente decidieron dar un respiro a los viajeros, ampliando el plazo una semana más. El cambio de fecha era para garantizar "una transición fluida" para los clientes durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad del último trimestre, tal y como ha señalado la aerolínea en un comunicado.

Este cambio reduce tanto los costes aeroportuarios como las tarifas para todos los pasajeros de Ryanair; proporciona a los clientes un mejor servicio el día del viaje y de atención al cliente; ofrece un mejor proceso de nuevas reservas en caso de alteraciones de los vuelos; y reduce el desperdicio de papel en 300 toneladas anuales, lo que supone un beneficio para el medio ambiente. Así lo explica la low cost en su página web.

"El cambio de Ryanair a tarjetas de embarque 100% digitales supondrá una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica para nuestros clientes, optimizada a través de nuestra aplicación 'myRyanair'", asevera el director de Marketing de la compañía, Dara Brady. Por su parte, el consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Michael O’Leary, explicó que "entre el 85% y el 90% de los pasajeros acuden con móviles" y desde la aerolínea quieren que todo el mundo se pase a esa tecnología.

Desde Ryanair aseguran que quedarse sin batería o perder el teléfono no supondrá un problema. Los viajeros que hayan completado la facturación online podrán solicitar en el aeropuerto una tarjeta de embarque en papel sin coste adicional. En el caso de que este problema suceda después de pasar el control de seguridad, los datos del viajero ya estarán en el sistema y recibirá ayuda en la puerta de embarque.

Para la compañía, se trata de un paso más en el avance de la aplicación 'myRyanair', que ya ofrece a los usuarios funciones como 'Pide Desde Tu Asiento' e 'información de vuelos en tiempo real'. Apuntan que su decisión sigue los pasos de otras industrias de venta de entradas, como festivales, música y eventos deportivos, resaltando, al mismo tiempo, que "han cambiado con éxito a la venta de entradas exclusivamente digitales".