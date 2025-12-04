Los viajes con bonobús son un 14% más caros que el año pasado

Los viajes con bonos recargables o bonobús son un 14% más caros que el año pasado, según un estudio de Facua de las tarifas de los diferentes títulos de transporte para desplazarse en autobús en 57 ciudades de España, y son más caros en Barcelona, Gijón y Madrid.

De media, viajar en autobús utilizando un bono o tarjeta recargable similar con transbordo cuesta este año 0,48 euros, por los 0,42 euros de 2024, un 14% más, según el estudio de Facua, que precisa que un usuario puede ahorrar unos 0,81 euros por viaje si utiliza un bonobús con transbordo en lugar del billete sencillo o univiaje.

Tras bajar en julio del 30% al 20% la cantidad financiada por el Ministerio de Transportes, siempre que las entidades locales financien, como mínimo, otro 20%, la mayoría ayuntamientos han aplicado subidas en sus tarifas de bus urbano en este 2025. De este modo, el precio por trayecto de los viajes con bonobús ha aumentado en 36 ciudades con respecto al que tuvieron en 2024.

Por su parte, hay 20 ciudades que han mantenido los precios que tenían el año anterior y una donde es más barato: Huesca, que ha pasado de 0,85 euros en 2024 (no aplicaba bonificaciones) a 0,42 euros en 2025 (se ha acogido a la bonificación).

Barcelona, Gijón y Madrid son las ciudades con tarifas más caras cuando se utiliza un bonobús o tarjeta monedero similar con transbordo. En el caso de la ciudad condal, el precio del viaje ha subido de 1,21 en 2024 a 1,25 euros en 2025 (un 3,3%), teniendo en cuenta que la Tarjeta T-Casual de 10 viajes no tiene bonificación. Ya el año anterior había subido otro 6% (de 1,14 euros en 2023 a 1,21 euros en 2024).

En el caso de Gijón, este segundo semestre de 2025 ha dejado de bonificar el transporte, por lo que el viaje con bonobús ha pasado de 0,38 a 0,75 euros. Por su parte, en la capital de España el trayecto con tarjeta recargable cuesta 0,73 euros, casi un 20% más que el año pasado (0,61 euros en 2024).

Los bonos más baratos se encuentran en Mérida y Palma de Mallorca,donde la bonificación sigue siendo este año del 100% y, por lo tanto, son gratuitos. Tampoco tienen coste alguno en Santa Cruz de Tenerife si se hacen más de diez viajes al mes. Les siguen Burgos (0,24 euros) y Ceuta, Cuenca, Ourense (todas ellas 0,31 euros), según el estudio que contempla las tarifas habituales de cada territorio, teniendo en cuenta los descuentos aplicados de manera excepcional por el Gobierno y los respectivos ayuntamientos hasta el 31 de diciembre de 2025.

El bonobús sin transbordo es un título en desuso, pues la mayoría de los títulos multiviajes suelen incluir la posibilidad de hacer transbordo con otras líneas de autobús sin coste añadido. Facua ha localizado sólo dos ciudades que tiene diferentes precios dependiendo si se cambia o no de vehículo. En Sevilla cuesta 0,41 euros el viaje sin transbordo y 0,46 euros con transbordo. En Cáceres, el viaje sin transbordo cuesta 0,40 euros mientras que si se cambia de autobús sube a 0,55 euros.

El billete sencillo sube un 2%

Diez ciudades han subido este año el precio del billete univiaje o sencillo que cuesta de media 1,29 euros y ha subido un 2%. La diferencia entre la más cara (Barcelona, donde cuesta 2,65 euros) y la más barata (Lugo, con una tarifa de 0,64 euros) es de 314%.

La tarjeta que permite viajes ilimitados en un periodo de tiempo de un mes se ofrece en 37 de las 57 ciudades incluidas en el estudio y el precio medio del abono mensual es de 18,75 euros, un 18% más que en 2024.

Las ciudades con los abonos más caros son Gijón (39,70 euros), donde este título de viaje ha subido un 100% con respecto al año pasado al no aplicar bonificaciones en 2025, y Murcia (35 euros el bono tarifa plana que incluye también el tranvía).

El bono mensual más barato entre las 57 ciudades analizadas (salvo Mérida, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, donde los viajes son gratuitos) es el de Soria (8,6 euros), seguido de Albacete (9 euros) y Ciudad Real (11 euros).