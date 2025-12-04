Mercado inmobiliario
La nueva empresa estatal de vivienda se denominará Casa 47
El nombre alude al artículo de la Constitución que habla sobre el derecho a la vivienda
La nueva empresa pública de vivienda nacida de la antigua sociedad pública del suelo (Sepes) se denominará Casa 47, según ha desvelado hoy el Ministerio de Vivienda en un acto en el que la titular del departamento, Isabel Rodríguez, ha presentado la compañía.
El nombre es un guiño al artículo de la Constitución, en el 47, en el que se recoge el derecho a la vivienda de los ciudadanos, según ha explicado Rodríguez.
(Noticia en desarrollo)
