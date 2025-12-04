Acceso

Economía

Mercado inmobiliario

La nueva empresa estatal de vivienda se denominará Casa 47

El nombre alude al artículo de la Constitución que habla sobre el derecho a la vivienda

Economía/Vivienda.- Isabel Rodríguez presenta hoy la Entidad Estatal de Vivienda, que gestionará el parque público
Isabel Rodríguez, ministra de ViviendaEuropa Press
Roberto L. Vargas
  • Roberto L. Vargas@robertolvargas
    Comencé de becario en la sección de Nacional de La Razón en 1998. En 2008 me incorporé a la sección de Economía, en la que continúo hoy.
Madrid Creada:
Última actualización:

La nueva empresa pública de vivienda nacida de la antigua sociedad pública del suelo (Sepes) se denominará Casa 47, según ha desvelado hoy el Ministerio de Vivienda en un acto en el que la titular del departamento, Isabel Rodríguez, ha presentado la compañía.

El nombre es un guiño al artículo de la Constitución, en el 47, en el que se recoge el derecho a la vivienda de los ciudadanos, según ha explicado Rodríguez.

(Noticia en desarrollo)

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas