Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: "El 2026 será un año terrible para la clase media"

En los últimos años, el coste de vida en España ha sufrido un encarecimiento sostenido que afecta a la mayoría de los hogares, especialmente a los de ingresos más ajustados. El mercado de la vivienda refleja con claridad esta tendencia, ya que el tercer trimestre de 2025 registró el valor medio por metro cuadrado más alto de la historia con 2.153,4 euros, lo que supone un aumento interanual del 12,1% y supera con holgura los niveles previos a la crisis de 2008, tal y como evidencian los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta escalada de precios está dificultando el acceso a una vivienda digna y obliga a muchas familias a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a este gasto.

La cesta de la compra tampoco queda al margen de esta presión inflacionaria. Según el último estudio anual de la Organización de Consumidores y Usuarios, seis de cada diez productos básicos han incrementado su precio, con especial incidencia en los frescos que se han encarecido un 6,7%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican además que desde antes del covid el precio de la cesta de la compra se ha disparado un 38,5%, situando alimentos básicos como el pan, la carne, los huevos, las legumbres, la fruta o el pescado en máximos históricos. Esto impacta de manera directa en el presupuesto mensual de las familias, que ven cómo su capacidad de compra disminuye año tras año.

En contraste, los salarios no han crecido al mismo ritmo. El Salario Mínimo Interprofesional en 2025 se sitúa en 1.184 euros brutos mensuales en catorce pagas, una cifra claramente insuficiente para cubrir los gastos derivados de vivienda, alimentación y suministros básicos con un solo empleo. Esta descompensación entre ingresos y precios genera incertidumbre y alimenta una sensación creciente de inestabilidad económica, lo que lleva a muchos trabajadores a cuestionarse cómo evolucionará su nivel de vida en los próximos años.

El incierto futuro que le espera a los españoles en 2026

El analista inmobiliario y experto en el mercado de la vivienda tanto de alquiler como de compraventa, Sergio Gutiérrez, dado a conocer en redes sociales por sus consejos y vídeos divulgativos sobre el estado del sector, expone la realidad que deberán sufrir los españoles a partir del próximo curso. "El 2026 será un año terrible para la clase media", comienza explicando el profesional del mercado inmobiliario. En el estudio general del analista, el objeto de la crítica no se centra solo en el aspecto de la vivienda, sino que explica los principales problemas que debe afrontar esta clase social.

"La clase media en este país se ha convertido en una especie de pagafantas que malviven esclavizada en secreto por su día a día", sentencia. La dura crítica del experto tiene que ver con las imposiciones que se ejercen desde arriba sobre diversas materias económicas que deterioran cada vez más el estilo de vida de los contribuyentes."La clase media mantiene el sistema de pensiones, mantiene las ayuditas y salarios de quien ya sabes, no puede ahorrar porque vive al día y ve como le suben la cesta de la compra cada dos por tres, no se puede permitir un piso porque son demasiado caros y como no tiene ahorros no los puede comprar", expone.

Por otro lado, indaga en las retenciones y los gravámenes que deben pagar los ciudadanos. "El pobre desgraciado que tuvo la suerte de ahorrar o heredar y tiene patrimonio le muelen a impuestos y le limitan el alquiler que puede cobrar", indica en relación a las altas tasas que muchos deben abonar al realizar este tipo de acciones. Asimismo, indirectamente, el analista incide en el impacto de la inmigración a la sociedad española. "La clase media es la que cuando le da un vuelco la vida y tiene que pedir una ayuda le dicen que no pueden porque se la han llevado personas que no hablan ni el mismo idioma", declara Gutierrez.

El analista revela que la vivienda seguirá como hasta ahora

"La clase media no puede tener más salario porque a su jefe, que también es clase media, le muelen a impuestos cada trimestre", aclara. Por ende, según las palabras del experto inmobiliario, el sistema cada vez ahoga más a quien no puede dar más de sí y se muestra pesimista con el provenir de sus sector. "Me sabe mal pero en 2026 la vivienda no va a bajar y seguirá tensionada y si sale alguna ayuda olvídate porque eres demasiado rico para tenerla aunque demasiado pobre para llegar a fin de mes y ya sabes para quien irá a parar", concluye.