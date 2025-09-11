La "vuelta al cole" de los carburantes: rompen más de un mes de bajadas y suben un 0,2% con el fin del verano

La "vuelta al cole" no solo será económicamente complicada para los hogares con niños sino también para los conductores en nuestro país. Los precios de la gasolina y el diésel han puesto punto y final a la tendencia a la baja que presentaban desde agosto y principios de septiembre. En concreto ambos combustibles han registrado un aumento de hasta el 0,2%, por lo que el precio del diésel ha alcanzado los 1,409 euros el litro y el del gasolina los 1,480 euros en la semana del 2 al 8 de septiembre, según el Boletín Petrolero de la UE. De esta forma, la gasolina sube por primera vez en nueve semanas mientras el diésel rompe con cinco semanas a la baja y es ya más caro que hace un año.

Con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 2,6% frente al cierre del ejercicio anterior, mientras que el del diésel es del 1,5%.

De esta forma, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,5 euros, unos 0,05 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 77,55 euros. En el caso del gasolina, tiene un coste de 81,4 euros, unos 2,75 euros menos que en 2024, cuando ascendía a 84,15 euros.

Tantoel precio del diésel como el de la gasolina se mantienen por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando sus precios eran de 1,479 euros y 1,591 euros el litro respectivamente. Además, el diésel suma ya 132 semanas por debajo del precio de la gasolina.

Ambos carburantes también continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,622 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,671 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,527 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,553 euros.