El submarino: Comunismo de quita y pon

Los elogios, ahora, de Pablo Iglesias al PCE tienen notablemente cabreados a sus antiguos conmilitones. Y es que según fuentes de la formación, no olvidan cómo Iglesias, a través de sus discípulos, ha laminado a destacados dirigentes del PCE. De hecho, no faltan quienes recuerdan cómo a Iglesias, en los tiempos del Podemos inicial, se le atragantaba la etiqueta de comunista, como en aquella célebre entrevista en el Canal 24 Horas en que no se pronunció al respecto al ser preguntado.