El submarino: Descubriendo a Aagesen

No hay mal que por bien no venga, que decía aquel. Y es que, además de la cocina de José Félix Tezanos –al que se le ha vuelto a ir la mano con el salero presentado al PSOE más fuerte tras el ignoto apagón del pasado lunes– y su CIS, no son pocos los que han descubierto que el Ejecutivo español cuenta con una vicepresidenta tercera encargada de la Transformación Digital y llamada Sara Aagesen. Atrapada entre el ansia de protagonismo de María Jesús Montero y Yolanda Díaz, hasta ahora había pasado con un perfil más que bajo.