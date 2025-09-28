Acceso

El submarino: Iglesias se la juega

La «rajada» de Pablo Iglesias en TV3 y el bloqueo de Podemos al pacto del Gobierno con Junts (que consideran inspirado por el gurú morado transmutado en empresario mediático y hostelero) han dejado muy tocada su posición...

La «rajada» de Pablo Iglesias en TV3 y el bloqueo de Podemos al pacto del Gobierno con Junts (que consideran inspirado por el gurú morado transmutado en empresario mediático y hostelero) han dejado muy tocada su posición en la Corporación pública catalana. Un lugar al que, según señalan allí, llegó de la mano de cierto empresario «indepe» con intereses en Madrid y a sueldo chino que está empleándose a fondo en ciertos sectores políticos catalanes para disculpar a su protegido.

