El submarino: ¿Lobista de bazar?

A nadie se le escapa que China es una de las grandes potencias. De ahí la proliferación de agentes y despachos que se han especializado en la apertura de puertas en el gigante asiático. Lo que nadie se podía esperar –y eso que ya se está curado de espanto con el sujeto– es que Pablo Iglesias se subiese al carro a su estilo, o sea, de forma rústica, burda. Tras haber firmado un acuerdo para la emisión de contenidos televisivos oficialistas chinos en su canal televisivo, ahora se ha convertido en comercial de coches de dicha nacionalidad, con respaldo de la embajada en Madrid. Curiosamente, y aunque no tiene nada que ver –según dice él– con lo que sucede en Podemos, a Irene Montero, de repente, le ha entrado la preocupación por el estrechamiento de relaciones entre China y la Unión Europea. Pero que nadie piense mal, que no es cosa de los yuanes…