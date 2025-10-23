El submarino: Más Madrid, en otra encrucijada

La irrupción de Emilio Delgado en la lucha no tan soterrada por el liderazgo de Más Madrid ha trastocado a los herederos del legado de Mónica García. Y es que la ministra de Sanidad, antes de dejar el cargo en la Asamblea de Madrid, se encargó de dejar en buena custodia sus intereses a través –según señalan fuentes de la propia formación– de Manuela Bergerot y un grupo de fieles. Por ahora, este sector «lealista» contempla con inquietud la gira mediática de Delgado mientras que hay quienes apuntan que el núcleo municipal del Ayuntamiento de Madrid también tiene mucho qué decir en todo esto.