El submarino: Pelea por la extrema izquierda

Entre todos los escándalos que caen sobre el Gobierno, se libra una dura batalla por el control de la franja de extrema izquierda entre Podemos y Sumar. Ese conflicto está llevando a posiciones que en otros tiempos, en la plataforma que lideró Yolanda Díaz, eran consideradas maximalistas. El ejemplo más claro es la rehabilitación del grupo terrorista FRAP, en el que anda muy empeñado el «pecero» Enrique Santiago, que se olvida de las escasa simpatías del PCE de aquella época por aquel grupúsculo armado que, más que el derribo del franquismo, buscaba la imposición de una dictadura a mitad de camino entre Albania y China.