El submarino: ¿A qué juega Iglesias?

En el gabinete ministerial hay quienes se hacen la pregunta sobre el empresario mediático y hostelero y sus bandazos. Y es que en Ferraz y Moncloa reconocen que les tiene descuadrados: un día manda a sus huestes a atacar a medios cercanos que le señalan como el gran muñidor de las decisiones de Podemos en la sombra y al siguiente mete presión con unas nuevas elecciones mientras ejerce como sicario televisivo contra el juez Peinado, o sea, a favor de los intereses de Pedro Sánchez.