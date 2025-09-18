El submarino: Robles, paño de lágrimas (otra vez)

Tanto diversas empresas vinculadas al mundo de la Defensa y la Ciberseguridad como ciertos ámbitos militares cifran sus esperanzas en la titular de la cartera, Margarita Robles, ante la deriva antiisraelí del Ejecutivo Sánchez. Y es que esta preocupa en dicho sector porque precisamente Tel Aviv es, hoy en día, uno de los principales focos de desarrollo y liderazgo en el sector y hay temor a que se cierre el grifo, sin mencionar contratos vigentes y sus consecuencias. Además, Robles, a diferencia de otros compañeros de gabinete, siempre se ha mostrado prudente con estas derivas hacia no se sabe dónde, y más si afectan a su negociado.