El submarino: Suma y sigue

Ya contamos por aquí cómo Vox y su «núcleo irradiador» a través del asesoramiento de Tizona Comunicación ha reforzado los ataques sobre medios, periodistas y «disidentes». Una «pseudoinquisición» de la que no se libran ni los que en otros tiempos eran amigos ni los miembros de la «vieja guardia», cada vez más mermada, y cuyo último ejemplo ha sido el general Agustín Rosety, respetado infante de marina que también ha sufrido la campaña de turno. Mientras, algunos intentan borrar las huellas de sus pintorescos asesoramientos insinuando que no mandan tanto, pese a que consienten –cuando no han reclutado– a algunos de los responsables de dicho acoso.