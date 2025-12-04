Acceso

El submarino: Vox refuerza Extremadura

En el cuartel general del partido de Santiago Abascal se han puesto las pilas con respecto a las elecciones extremeñas...

En el cuartel general del partido de Santiago Abascal se han puesto las pilas con respecto a las elecciones extremeñas. Y es que en Bambú no se tiene un buen recuerdo de los anteriores comicios y, sobre todo, de la negociación con los populares de María Guardiola. En aquella ocasión, la debilidad –y los intereses– de los representantes de Vox obligaron a intervenir a la dirección nacional para encauzar la situación. Ahora, como fruto de aquella experiencia, Abascal y sus asesores han dejado bien claro que el partido debe funcionar como un reloj suizo en Extremadura para evitar episodios como los que se dieron años atrás.

