Esta es la Comunidad Autónoma de España en la que arrancan antes las clases este curso 2024/2025

Muchas veces se dice que el otoño es la época del año que más melancolía trae a las personas. Y esto puede ser verdad para el mundo adulto, pero cualquiera que tenga hijos o sobrinos podrá ver perfectamente que cuando más 'morriña' les entra a los niños es a finales de verano, cuando ya les quedan solo unos pocos días para disfrutar de las vacaciones y volver a los estudios.

Y no es que todos los estudiantes aborrezcan el regreso del curso escolar, de hecho, la mayoría están ansiosos por ver de nuevo a sus compañeros y contarse unos a otros todas las historias de lo que les ha sucedido durante el tiempo en el que no se han visto. Sin embargo, no todos los niños de España tienen el mismo tiempo para disfrutar del verano, ya que en algunas comunidades dan comienzo las clases antes que en otras.

Para los que sí que es a veces un verdadero alivio 'la vuelta al cole' , quitando el gran desembolso que suponen los libros y el material escolar, es para los padres, que vuelven a poder dejar a sus hijos en el colegio y continuar con sus jornadas laborales sin tener que compaginarlo todo con el cuidado de sus hijos. Aunque es muy común también tener una pequeña sensación de 'síndrome del nido vacío' cuando se deja de ver a los más pequeños de la casa tanto tiempo como durante las vacaciones.

Varios niños y niñas en el aula de un colegio en una imagen de archivo Ep

Sea como fuere y de manera inevitable, ya entrando septiembre hay que 'cambiar el chip' y comenzar a pensar en que las clases comienzan dentro de nada, así que hay que prepararse para entrar en este nuevo curso 2024/2025 con ánimo y energía. Dependiendo de la Comunidad Autónoma donde estudien tus hijos, la 'vuelta al cole' se dará antes o después, por eso hoy hemos traído una pequeña guía para que no se despiste nadie con las fechas.

La Comunidad Autónoma que antes comienza las clases

Por norma general, la 'vuelta al cole' se da antes en los centros de educación Infantil y Primaria que en los centros de Secundaria, y las aulas de Formación Profesional suelen ser las que más tarde arrancan con las clases. Sin embargo, esto no es así en toda España, como podremos ver más adelante. En todas las comunidades las lecciones comenzarán de nuevo este curso 2024/2025 durante la segunda o tercera semana de septiembre, pero no en todas por igual.

Andalucía

Escuelas de educación Infantil y Primaria: Comenzarán el 10 de septiembre, y acabarán las clases el 23 de junio.

Escuelas de educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Arrancarán el 16 de septiembre, finalizando las clases el 24 de junio.

Aragón

Escuelas de educación Infantil, Primaria y Secundaria: Comenzarán el 9 de septiembre, acabando el 20 de junio.

Cursos de Bachillerato: Arrancan el día 12 de septiembre, hasta el 20 de junio.

Escuelas de Formación Profesional: Empezarán el curso el día 13 de septiembre, acabando también el 20 de junio.

Asturias

Escuelas de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato: Tendrán clases desde el 11 de septiembre al 21 de junio.

Escuelas de Formación Profesional: Arrancarán el 16 de septiembre, terminando el curso el 20 de junio.

Baleares

Escuelas de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato: Comienzan el 11 de septiembre, hasta el 20 de junio.

Escuelas de Formación Profesional: Del 20 de septiembre al 20 de junio.

Canarias

Escuelas de educación Infantil, Primaria y Secundaria: Del 9 de septiembre al 20 de junio.

Escuelas de Bachillerato y Formación Profesional: Del 10 de septiembre al 20 de junio.

Cantabria

Escuelas de educación Infantil y Primaria: Del 9 de septiembre al 23 de junio.

Escuelas de educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 10 de septiembre al 24 de junio.

Castilla-La Mancha

Escuelas de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 10 de septiembre al 19 de junio.

Castilla y León

Escuelas de educación Infantil y Primaria: Del 6 de septiembre al 23 de junio.

Escuelas de educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 12 de septiembre al 23 de junio.

Cataluña

Escuelas de educación Infantil, Primaria y Secundaria: Del 9 de septiembre al 20 de junio.

Bachillerato y Formación Profesional: Del 12 de septiembre al 20 de junio.

Comunidad de Madrid

Escuelas de educación Infantil y Primaria: Del 9 de septiembre al 20 de junio.

Escuelas de educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 10 de septiembre al 20 de junio.

Comunidad Valenciana

Escuelas de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 9 de septiembre al 18 de junio.

Extremadura

Escuelas de educación Infantil, Primaria y Secundaria: Del 11 de septiembre al 20 de junio.

Bachillerato: Del 12 de septiembre al 18 de junio.

Escuelas de Formación Profesional: Del 18 de septiembre al 13 de junio.

Galicia

Escuelas de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 11 de septiembre al 21 de junio.

La Rioja

Escuelas de educación Infantil, Primaria y Secundaria: Del 10 de septiembre al 21 de junio.

Bachillerato y Formación Profesional: Del 16 de septiembre al 21 de junio.

Murcia

Escuelas de educación Infantil y Primaria: Del 9 de septiembre al 20 de junio.

Escuelas de educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 10 de septiembre al 20 de junio.

Navarra

Escuelas de educación Infantil y Primaria: Entre el 5 y el 9 de septiembre (según cada centro) y hasta entre el 18 y 20 de junio.

Escuelas de educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 5 de septiembre al 18 de junio.

País Vasco

Escuelas de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: Del 6 de septiembre al 20 de junio.

Ceuta y Melilla

Escuelas de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato: Del 9 de septiembre al 20 de junio.

Escuelas de Formación Profesional: Del 11 de septiembre al 20 de junio.

Por lo tanto, los alumnos de toda España que regresarán antes a sus clases lectivas serán los estudiantes de la Comunidad Foral de Navarra.