AEMET avisa: Asturias registrará vientos huracanados de hasta 110 kilómetros por hora este martes y miércoles

Un frente atlántico avanzará lentamente este martes con lluvias en Galicia, Asturias y el norte de León, precipitaciones que localmente podrán ser fuertes y abundantes en el oeste de la comunidad gallega, donde también podrán ir acompañadas de tormenta e incluso granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte del viento, que soplará con rachas muy fuertes en amplias zonas de Galicia y del Cantábrico. En la Cordillera Cantábrica incluso podrían rozarse las rachas huracanadas.

Por ello, se mantiene activo un aviso naranja por vientos en Asturias, que podrían llegar a 110 km/h en la Cordillera y Picos de Europa desde este martes a las 18:00 hasta las 17:59 del miércoles, 5 de noviembre.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha emitido una serie de recomendaciones de autoprotección ante las fuertes rachas de viento que se esperan en las próximas horas.

Desde el 112 Asturias se aconseja, en el ámbito doméstico, cerrar puertas y ventanas; y retirar de balcones y azoteas los objetos que puedan caer a la vía pública, como macetas o mobiliario.

En el exterior, se recomienda alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse a causa del viento. En el medio natural, especialmente en zonas de montaña o campo abierto, se aconseja evitar subir a lugares altos o expuestos.

Asimismo, en la red viaria se pide a los conductores extremar la precaución ante la posible presencia de obstáculos o restos en la calzada provocados por las rachas.