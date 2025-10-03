Día primaveral con temperaturas de hasta 30 grados en estas zonas

Octubre ha empezado como si estuviéramos en plena primavera. Es decir, temperaturas cálidas y que invitan a estas alturas a pasear en manga corta por la calle. Y es que es la tendencia para los próximos días según la Aemet.

Y es que el mes de septiembre ha sufrido una anomalía de 0,2 ºC respecto al valor medio, además de ser muy seco, con un déficit del 74 por ciento respecto al valor medio.

Y una jornada donde se rozarán en algunas zonas de la comunidad, los 30 grados, en especial en el sur de la provincia de Salamanca.

Según la Aemet para este viernes se esperan cielos "poco nubosos, con nubes medias y altas".

Las temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso y con viento variable o del suroeste, flojo.

Las mínimas y máximas por capitales serán las siguientes: