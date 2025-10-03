Acceso

Día primaveral con temperaturas de hasta 30 grados en estas zonas

Se esperan jornadas soleadas este fin de semana

Día primaveral para pasear por Castilla y León
Día primaveral para pasear por Castilla y LeónCarlos CastroEuropa Press
Javier Blanco
  • Javier Blanco@BlancoParamio
    Licenciado en Periodismo, ha trabajado en diversos medios como Ceres TV, Cadena Cope y ABC. Desde 2003 trabaja en La Razón Castilla y León.
Valladolid Creada:
Última actualización:

Octubre ha empezado como si estuviéramos en plena primavera. Es decir, temperaturas cálidas y que invitan a estas alturas a pasear en manga corta por la calle. Y es que es la tendencia para los próximos días según la Aemet.

Y es que el mes de septiembre ha sufrido una anomalía de 0,2 ºC respecto al valor medio, además de ser muy seco, con un déficit del 74 por ciento respecto al valor medio.

Y una jornada donde se rozarán en algunas zonas de la comunidad, los 30 grados, en especial en el sur de la provincia de Salamanca.

Según la Aemet para este viernes se esperan cielos "poco nubosos, con nubes medias y altas".

Las temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso y con viento variable o del suroeste, flojo.

Las mínimas y máximas por capitales serán las siguientes:

  • Ávila:10/25
  • Burgos:9/26
  • León:10/26
  • Palencia:9/27
  • Salamanca:10/28
  • Segovia:13/26
  • Soria:9/25
  • Valladolid:10/27
  • Zamora:10/28

