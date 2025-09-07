Madrid "se enfría" este domingo con amenaza de lluvias

Cambio radical. Los termómetros bajarán de forma notable este domingo en la Comunidad de Madrid, con máximas de 28 ºC, en una jornada en la que predominará la inestabilidad, con posibles lluvias y chubascos durante el día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A diferencia de los últimos días, el domingo descenderán las temperaturas máximas hasta los 27 y 28 ºC, y las mínimas se mantendrán en torno a los 18 y 20 ºC.

Los cielos amanecerán nubosos o cubiertos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso al final el día, y no se descartan lluvias y chubascos, que serán más probables en la sierra.

El viento será flojo, con predominio del suroeste.

Los termómetros oscilarán entre los 20ºC y los 27ºC en Madrid; los 18ºC y 27ºC en Alcalá de Henares; los 18ºC y los 28ºC en Aranjuez; los 15ºC y los 25ºC en Collado Villalba; los 20ºC y los 28ºC en Getafe y 17ºC y los 27ºC en Navalcarnero. Una jornada de cambios que, como decimos, tendrán uno de sus grandes giros en la posibilidad de algún chubasco durante el día, más probables en la Sierra.