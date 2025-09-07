Acceso

Vuelven las lluvias: Estas serán las cuatro provincias más afectadas en Castilla y León

Las temperaturas vuelven a caer este domingo

Paraguas
Se esperan lluvias en cuatro provincias de Castilla y León este domingoAdobe Stock
Javier Blanco
Vuelven las lluvias este domingo a Castilla y León. Tras un sábado con unas temperaturas altas, impropias del mes de septiembre, esta jornada habrá que sacar el paraguas, al menos en cuatro provincias de la comunidad, según destaca la Aemet.

Según la predicción para hoy se esperan cielos "nubosos o cubiertos, tendiendo a abrirse algunos claros por la tarde".

Probabilidad de lluvias en el tercio occidental y extremo norte, aunque no se descartan en el resto de zonas con vientos del suroeste girando a oeste, flojo con intervalos moderados.

Las provincias más afectadas por las lluvias serán León, Salamanca, Zamora y Ávila, sobre toda en la zona oeste

Las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes:

  • Ávila: 15/24
  • Burgos:14/26
  • León:13/26
  • Palencia:14/27
  • Salamanca:15/25
  • Segovia:16/25
  • Soria:15(28
  • Valladolid:17/26
  • Zamora:16/27

