Alerta por heladas y nevadas en gran parte del Reino Unido: el aire ártico dejará frío extremo

La llegada de una masa de aire ártico traerá un descenso generalizado de las temperaturas y nevadas al Reino Unido en la primera ola de frío del invierno. La Oficina Meteorológica ha advertido de que los próximos siete días serán “notablemente más fríos” que la semana pasada y que se esperan “fuertes heladas”.

El servicio meteorológico ha emitido múltiples alertas amarillas por nieve y hielo que afectarán muchas zonas de Escocia y del norte de Inglaterra desde el lunes hasta el jueves.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA) mantiene avisos en varias regiones, advirtiendo del riesgo de un aumento de la mortalidad debido al frío prolongado. La alerta naranja está vigente para el noreste, el noroeste y Yorkshire y Humber, mientras que el resto de Inglaterra permanece en alerta amarilla.

El meteorólogo Alex Burkill indicó que la llegada de una baja presión traerá chubascos de nieve y aguanieve, especialmente en zonas altas, antes de que el aire ártico se imponga definitivamente. Aunque no se espera nieve generalizada, algunas zonas podrían acumular suficiente como para bloquear carreteras y aislar comunidades rurales.

Descenso aún más marcado a mitad de semana

De miércoles a viernes se registrará la parte más fría de la semana. Durante la noche, las temperaturas podrían bajar hasta los diez grados bajo cero y, debido al fuerte viento del norte, la sensación térmica será aún más baja.

Se prevé que las nevadas se extiendan hacia el sur hasta el jueves, afectando principalmente a las zonas costeras orientadas al norte.

Aunque existe cierta incertidumbre en cuanto a la trayectoria y la extensión exactas, es probable que se produzca un episodio de nieve en las zonas altas, con acumulaciones posibles de 2 a 5 cm por encima de los 150 metros de altitud, y de hasta 5 a 10 cm por encima de los 400 metros.