Las lluvias torrenciales golpean Italia: dos muertos, entre ellos un niño, en deslizamientos de tierra

Al menos dos personas, entre ellas un niño, han muerto a causa de un deslizamiento de tierra registrado el lunes en Cormons, en el extremo noreste de Italia, tras las intensas lluvias que han obligado a activar el estado de emergencia en la región de Friuli-Venecia Julia.

Los Bomberos informaron en la red social X de la recuperación del cuerpo de una mujer que permanecía desaparecida después de que su vivienda quedara sepultada por el corrimiento de tierras. Su hallazgo se produjo horas después de localizar el cadáver de un niño, inicialmente citado como uno de los desaparecidos.

Mudslide swept away a house in northern Italy Diego Petrussi Agencia EFE

El alcalde de Cormons, Roberto Felcaro, confirmó el lunes que las lluvias “han causado graves daños y problemas en todo el territorio”, y señaló que equipos de emergencias y fuerzas de seguridad trabajan de forma continua para atender los efectos del temporal y las labores de búsqueda.

Las fuertes precipitaciones también han provocado inundaciones, derrumbes y la destrucción de varias viviendas en la región. En Romans d'Isonzo, tras el desbordamiento del río Torre, varias personas quedaron atrapadas en los tejados de sus casas y fueron evacuadas por los bomberos con embarcaciones y helicópteros.

Protección Civil mantiene la alerta naranja en Friuli Venezia Giulia y ha activado la alerta amarilla en otras once regiones del centro y sur del país. Las previsiones apuntan a lluvias intensas en Calabria, Molise, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata y Sicilia.