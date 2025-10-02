Calor veraniego y lluvias fuertes: la AEMET avanza el tiempo que hará durante el fin de semana

La recta final de la semana estará marcada por un tiempo en general estable, seco y soleado en buena parte de España, aunque no faltarán las tormentas en el área mediterránea y Baleares y la llegada de un frente que afectará al norte peninsular entre el sábado y el domingo.

Así lo ha indicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), quien también ha destacado que las temperaturas serán más altas de los habitual para esta época del año, pese a que el domingo se producirá un descenso acusado en el norte y este peninsulares.

Hasta 14 capitales podrían superar los 30 grados

En los próximos días, según la predicción de la AEMET ,recogida por Servimedia, hasta14 capitales podrían alcanzar o superar los 30 grados: Badajoz, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Lleida, Málaga, Murcia, Ourense, Toledo, Sevilla y Zaragoza. Sevilla será la más calurosa, con 34 a 35 grados hasta el próximo miércoles.

Jueves con tormentas en el Mediterráneo

Este jueves se esperan nubes en el área mediterránea, con posibles lluvias débiles en las zonas costeras y tormentas vespertinas en áreas montañosas, especialmente en Cataluña, donde se extenderán también a la costa. En el resto del país brillará el sol y subirán las temperaturas. Ourense llegará a 31 grados y Bilbao u Oviedo alcanzarán 27. En el sur, Sevilla rozará los 35.

Viernes estable y con calor

La jornada del viernes será estable y tranquila, con nubosidad en zonas costeras del Mediterráneo peninsular y Baleares, donde no se descarta algún chubasco aislado. En el resto del territorio, los cielos estarán despejados en el resto del territorio y las temperaturas se mantendrán altas, especialmente en el bajo Guadalquivir.

Sábado con lluvias en el norte

El sábado, un frente atlántico recorrerá el norte peninsular de oeste a este, dejando lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas, el alto Ebro y los Pirineos. Habrá un notable descenso térmico en Galicia, mientras que las temperaturas subirán en las provincias mediterráneas.

Por el día hará más calor de lo normal para la época del año, con 32 a 34 grados en el Guadalquivir, el sur de Alicante y el interior de Murcia. "En puntos de la provincia de Málaga incluso podrían superarse los 35 grados por la llegada de vientos terrales, que son muy cálidos", añade Del Campo.

Inestabilidad en el Mediterráneo y bajada de temperaturas

La inestabilidad aumentará el domingo en Cataluña y Baleares, con chubascos localmente fuertes que podrán extenderse a otras zonas del área mediterránea. También podría aparecer alguna lluvia en el Cantábrico oriental. Las temperaturas caerán claramente en el norte y este de la península. Vitoria y Pamplona rondarán los 18 grados, Madrid llegará a los 25 grados y Sevilla y Córdoba mantendrán valores en torno a los 33.

El tiempo para la próxima semana

De cara al lunes y al resto de la próxima semana, la AEMET prevé tiempo estable en general, aunque con posibilidad de chubascos en zonas del norte y este de la península. Las temperaturas tenderán a subir, manteniéndose altas para la época del año, con un ambiente cálido y seco para la época del año.