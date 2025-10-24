Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de las consecuencias de la borrasca Benjamín: estas son las zonas afectadas

El temporal otoñal parece haber llegado. A pesar de que España sigue registrando temperaturas algo inusuales para estas fechas, superando en algunos puntos los 24 grados, la realidad es que las lluvias están empezando a normalizarse en todo el país.

Tanto es así que el líder de las cabañuelas, Jorge Rey, ha alertado de la llegada de un tren de borrascas que dejarán fuertes lluvias en las próximas semanas. No obstante, no solo se prevén precipitaciones, sino que el experto ha adelantado un bajón térmico en los próximos días.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Las tormentas se imponen en España

Las lluvias serán protagonistas una vez más. Así lo ha confirmado Jorge Rey, aficionado a la meteorología, en su último vídeo compartido en YouTube. El experto ha apuntado que las lluvias llegarán a ser notables desde este mismo viernes, pero que irán a más durante el fin de semana.

De esta forma, Salamanca, Valladolid y Madrid serán las regiones que se verán afectadas desde este mismo viernes, con lluvias que llegarán procedentes de las Azores. Sin embargo, será el sábado cuando estas tormentas se generalicen en áreas de Castilla y León, Extremadura e incluso las Islas Baleares. Además, Rey anuncia que estas lluvias serán muy abundantes en zonas del centro, afectando principalmente a la Comunidad de Madrid.

Ya el domingo, el Cantábrico seguirá viéndose afectado por esta humedad, pero las lluvias pasarán hasta áreas de Valencia, Baleares y Murcia. Unas tormentas, eso sí, que no llegarán a ser torrencial según apunta el experto.

Se espera un bajón térmico

Por otra parte, la llegada de lluvias traerá consigo una bajada de las temperaturas en el país. Y es que una masa de aire fría se instalará en España, tal y como señala Jorge Rey, afectando principalmente a la mitad norte peninsular.

No obstante, las temperaturas volverán a subir a partir de la semana que viene tras la esperada llegada de un anticiclón con vientos de sur. El joven explica que el frío "irá a menos con la imposición de este anticiclón, una vez que las temperaturas y el viento africano llegue más hacia la península".

De este modo, la borrasca Benjamín va a dejar huella en el país gracias a un tiempo otoñal que se instalará para este fin de semana. Según afirma el joven, esta situación representa "una dinámica de atmósfera otoñal que muchos esperaban", aunque nos encontremos en "un otoño más seco y más cálido" que habrá que seguir analizando de cara a noviembre.