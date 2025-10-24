La lluvia barre Madrid este fin de semana

Fin de semana pasado por agua. Este viernes, el cielo se presenta en la Comunidad de Madrid con cielos nubosos o cubiertos, que podrían dejar precipitaciones débiles dispersas, y temperaturas máximas en ligero descenso, aunque seguirán por encima de los 20 grados.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros seguirán registrando temperaturas superiores a las habituales para esta época, alcanzando valores entre 22 y 24 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 12 y 15 grados.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos, podrían dejar lluvias débiles y serán más frecuentes e intensas en la sierra. Una situación que se mantendrá sábado y domingo.

Al principio del día, habrá brumas y bancos de niebla en zonas altas de la sierra, que se extenderán también a otros puntos de la Comunidad al final del día.

Además, el viento soplará este viernes en la región de forma moderada con rachas intensas en las horas centrales, si bien el resto del día será flojo del suroeste.

Los termómetros oscilarán entre los 14ºC y los 22ºC en Madrid; los 14ºC y 23ºC en Alcalá de Henares; los 15ºC y los 24ºC en Aranjuez; los 12ºC y los 20ºC en Collado Villalba; los 15ºC y los 22ºC en Getafe y 14ºC y los 22ºC en Navalcarnero.