Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de una nueva gota fría: el Puente del Pilar, en peligro

La inestabilidad en España es una realidad. La llegada del otoño está dejando lluvias en todo el país, mientras que las altas temperaturas empiezan a desaparecer de la península. La entrada de octubre está manteniendo las temperaturas templadas, pero esto dejará de ser así en los próximos días.

Y es que Jorge Rey, líder de las cabañuelas, ha asegurado en su último vídeo compartido que para el Puente del Pilar se esperan tormentas debido a las bajas presiones. Unas tormentas que comenzarán a aparecer a partir de esta misma semana, mientras que una Dana comenzará a azotar la zona del Mediterráneo.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Las lluvias llegarán a la zona de la costa Mediterránea

Según ha señalado Jorge Rey en sus cabañuelas, esta semana se presenciarán lluvias en la zona del Mediterráneo. Será a partir del jueves cuando las lluvias se generalizarían, alcanzando a regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana.

No obstante, de cara al viernes se espera que estas lluvias puedan llegar a ser torrenciales en puntos de Alicante, Valencia o Cartagena, y el sábado podrían alcanzar a las Islas Baleares. Ya el domingo, las precipitaciones irán a menos en la zona de la costa, mientras que de cara a la semana que viene se espera que las lluvias se generalicen por toda la península.

Las temperaturas se mantendrán elevadas

Con la llegada de inestabilidad al país, las temperaturas en toda España seguirán siendo elevadas para los meses en los que nos encontramos. Según Jorge Rey, el frío no será protagonista de momento, puesto que las temperaturas en España serán "bastante agradables".

Y es que los modelos retratan que la Dana que está por llegar también provocará altas temperaturas gracias a los vientos de oeste-suroeste.

Las lluvias amenazan el Puente del Pilar

A partir del método de las cabañuelas, Jorge Rey ha confirmado que las lluvias serán una realidad durante esta festividad. Será el 11, 12 y 13 de octubre cuando las borrascas atlánticas alcancen nuestro país dejando fuertes tormentas sobre todo al oeste y el sur, incluyendo Canarias, y según Rey, serán " menos probables en áreas del norte y este peninsular".

Además de todas estas previsiones, el aficionado a la meteorología asegura que una DANA llegará a España para el 18 y 19 de octubre. Durante estos días, se formará una borrasca que subirá las temperaturas de nuevo y generará más tormentas en áreas del sur y levante.

Una tendencia que seguirá hasta el final de octubre, donde se instalará un anticiclón y las borrascas desaparecerán.