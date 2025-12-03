Las cabañuelas de Jorge Rey desvelan qué tiempo hará en Navidad: esta es la previsión para el 25 de diciembre

El mes de diciembre ha empezado con fuerza en España. Las temperaturas de los últimos días han provocado heladas en algunos puntos del país, así como las lluvias y la nieve han estado presentes en gran parte de España.

La inestabilidad ha dominado el tiempo en este periodo final de otoño, pero parece que va a haber una tregua. Así lo ha confirmado Jorge Rey en su último vídeo informativo, donde apunta a la llegada de un anticiclón que cambiará radicalmente el panorama en España.

¿Quién es Jorge Rey?

Aunque puede parecer desconocido para muchos, este aficionado a la meteorología es seguido por miles de personas. Se trata de un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos que ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Llega un anticiclón a España

Un anticiclón va a estabilizar los termómetros en el país. Según confirma Jorge Rey, las temperaturas van a incrementarse de manera genérica por todo el territorio, y apunta a la llegada de sol para los próximos días.

En concreto, será a partir del fin de semana cuando se podrán empezar a percibir estas altas temperaturas, llegando incluso a los 20 grados en algunas zonas de España.

Seguirán llegando frentes

No obstante, a pesar de que las temperaturas sufrirán cambios, el aficionado a la meteorología asegura que los frentes seguirán azotando el país, provocando nieblas y nieve en zonas del interior. Tanto es así que se activarán avisos amarillos por vientos, alertas por nieve en zonas como Ávila o Soria y advertencias de fuerte oleaje en zonas del noroeste.

Aún así, la nieve se podrá percibir únicamente en zonas de montaña y de manera débil, tal y como confirma Jorge Rey. Respecto a la lluvia, el líder de las cabañuelas augura que durante la jornada del miércoles y hasta el viernes, las precipitaciones afectarán a la zona de la mitad norte peninsular.

¿Cuánto durará el frío en España?

A pesar de que se avecinan días más agradables en el mes de diciembre, el experto señala que las Navidades serán muy frías y húmedas. Las cabañuelas apuntan a que este próximo 25 de diciembre la meteorología no será nada favorable.

En concreto, Jorge Rey aclara que serán los días anteriores al 25 los que previsiblemente se verán afectados en mayor medida por la llegada de fríos polares que generarán un temporal invernal. De esta manera, las previsiones para estas Navidades no apuntan a un respiro, por lo que los ciudadanos tendrán que seguir muy atentos a próximas novedades.