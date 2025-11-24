Aemet emite un pronóstico de inestabilidad para los próximos días en la Comunitat Valenciana, "no se descartan lluvias"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este lunes desde las 10 horas aviso amarillo por vientos que pueden llegar a rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el interior y litoral de las provincias de Valencia y Alicante.

En concreto, en el interior norte de Valencia, el viento será del oeste y se esperan rachas que pueden ser de 80 kilómetros por hora, mientras que en el interior sur y litoral norte y sur, el viento puede llegar a 70 kilómetros por hora.

En Alicante, a las 10 horas está previsto que se active el aviso amarillo por viento de componente este de hasta 70 kilómetros por hora tanto en el interior como en el litoral sur y norte.

Aemet informa que los avisos no afecta a la comarca de la Vega Baja y que se prevé que se prolonguen hasta las 21.59 horas.

Además, desde las 7 horas hasta las 21.59 horas está activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral norte y sur de Valencia, con viento del oeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

La Comunitat Valenciana empieza la última semana de noviembre con intervalos nubosos, probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el interior del norte de Castellón y de Valencia, que no se descartan en el litoral del norte de Alicante, y temperaturas cambiantes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que las temperaturas mínimas irán en ascenso, localmente notable en el litoral, y las máximas en ligero descenso o sin cambios, mientras el viento será moderado del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en Valencia y Alicante, salvo en la Vega Baja sin descartarse en el interior de Castellón.

El martes se espera cielo con intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas de madrugada, que remitirían por la mañana.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, ligero o sin cambios en la franja litoral, y las máximas también bajarán en el tercio norte y con pocos cambios en el resto, mientras que el viento soplará moderado del oeste a primeras horas, girando a noroeste y hay probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón.

Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido la siguientes: