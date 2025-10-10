Temperaturas primaverales para disfrutar del puente en Castilla y León, según la Aemet

A pesar de las danas que se están viviendo en otras partes del país, y que ha obligado a la suspensión de actividades, como por ejemplo los actos programados en la Comunitat Valenciana por su fiesta autonómica, la verdad es que en Castilla y León el panorama es totalmente diferente.

Así lo ha sido en las últimas horas, a pesar de algunas tormentas en la zona sur de la comunidad, pero las temperaturas que se están viviendo se asemejan más a las de una jornada del mes de mayo.

Y así va a ser los próximos días, coincidiendo con el puente previsto para el lunes, por el traslado de la fiesta del Día del Pilar del domingo 12 de octubre.

Según la Aemet para hoy se espera "en el extremo norte y el noreste, intervalos nubosos, sin descartar bancos de niebla, en el resto poco nuboso, con nubosidad de evolución en el sur".

Habrá también débiles dispersas en zonas de montaña con temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios y viento del noreste, flojo con intervalos de moderado.

Las mínimas y máximas por capitales de provincia serán las siguientes: