Estas son las zonas de España en las que el frente atlántico se hará notar con lluvias fuertes este jueves

Continúa la circulación atlántica sobre la península, lo que deja un pronóstico del tiempo para este jueves 4 de septiembre en España similar al de días anteriores. Lluvias en Galicia, con tormentas en el norte de la comunidad que también podrían evolucionar en el Pirineo occidental. Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descartaba que fuesen localmente fuertes esta pasada madrugada en el Pirineo Navarro.

Ya por la tarde noche se darán chubascos y tormentas dispersos en el cuadrante nordeste, más probables en Cataluña y norte de Aragón y de la Comunidad Valenciana, localmente fuertes en el Pirineo y la Ibérica orientales. En el resto de la Península y Baleares predominarán cielos pocos nubosos o con nubes altas, así como nubes o bancos de niebla matinales en el tercio noroeste y litorales catalanes, más persistentes en Galicia, así como brumas frontales en el Cantábrico oriental, Pirineo y Cataluña. En Canarias se verán cielos nubosos o con intervalos en los nortes, y tal vez lluvia débil en islas montañosas como La Palma.

Este es el pronóstico de la AEMET para este jueves 4 de septiembre, que dará paso a un escenario posfrontal casi general este viernes que despejará cielos y subirá temperaturas de cara al fin de semana.

Sobre las temperaturas de este jueves 4 de septiembre, España verá todavía cómo descienden máximas en el centro norte, localmente notable en el Cantábrico oriental y en aumento en el interior sudeste y este del Estrecho. Mínimas en aumento además en mitad sudeste peninsular, con descenso en el tercio noroeste interior. La AEMET advierte, por lo demás, de pocos cambios en el resto del país, con máximas que superarán los 35 grados centígrados en el Guadalquivir y depresiones del este. En casi toda el área mediterránea las mínimas no bajarán de 20 grados. Tampoco en puntos del Guadalquivir.

Se verán vientos de flojos a moderados en componentes oeste y norte en buena parte de la Península, sudoeste rolando a noroeste en Galicia y Cantábrico, sur tendiendo al final a norte y este en el área mediterránea norte, variables en el sudeste, Alborán y Estrecho. Tampoco es descartable intervalos de fuerte en el Cantábrico y en el Ampurdán. En Canarias soplará alisio moderado con rachas de vientos muy fuertes en zonas expuestas.

Sobre los avisos meteorológicos activados por la AEMET, el organismo preveía un aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 07:00 horas en puntos de Navarra. También se activarán avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cataluña y por lluvias, tormentas y altas temperaturas en la Comunidad Valenciana a partir de las 14:00 y 13:00 horas respectiva, que no se desactivarán hasta esta medianoche.