Así será la nueva subida del salario mínimo: estas son las cifras

El pasado mes de enero se aprobó un aumento del Salario Mínimo Interprofesional que supuso un alza de 50 euros al mes, lo que lo situó en 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, por lo que pasó de los 1.134 euros al mes en 2024 a los 1.184 euros en 2025. En términos anuales, el salario quedaba establecido en 16.576 euros brutos al año.

Sin embargo, en los últimos años se ha visto una creciente y notable subida de precios en todos los sectores, desde los alquileres, hasta la alimentación, pasando por el combustible y la industria textil. Así pues, los principales líderes políticos ven necesario un aumento del salario mínimo para poder hacer frente a cada uno de los gastos necesarios para subsistir.

Subida del salario mínimo interprofesional

En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha avanzado este lunes que va a convocar "con carácter inmediato" la comisión de expertos para abordar la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. Actualmente el SMI se sitúa en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas.

El nuevo aumento anunciado se sumará a los ya realizados en los últimos años desde que Yolanda Díaz es titular de la cartera de Trabajo, acumulando una revalorización del 64% desde 2019. De esta forma, los incrementos con el paso de los años han ido desde los 950 euros en 2020, hasta los 1.184 euros en 2025, es decir, una subida total de 234 euros en cinco años. Ahora, este incremento podría aumentar en caso de llegar a un acuerdo de cara al próximo año.

En cuanto al IRFP, hay cierto debate y es que en 2024, Trabajo y Hacienda alcanzaron un acuerdo que permitió que los perceptores del SMI quedaran libres de pagar IRPF gracias a una deducción que se aplicará en la Renta de 2026. Sin embargo, aún está por decidir si esta fórmula se repetirá con la próxima actualización.

Reducción de la jornada laboral

Además, por otro lado, el proyecto estrella elaborado por la ministra de Trabajo de reducir la jornada laboral de las 40 horas actuales a 37,5 horas, se pondrá a examen en el congreso la semana que viene. “Son más de 12 millones de personas trabajadoras las que están aguardando esta medida, que saben que su tiempo es también un derecho. El mandato que nos llega de la ciudadanía es claro: la mayoría, vote a quien vote, quiere trabajar menos y vivir mejor”, señala el ministerio.

Así mismo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que la intención que tiene el ministerio es “que la reducción de jornada esté en vigor antes de que termine 2025, para eso estamos trabajando”. Sin embargo, todo indica a que se va a terminar llevando a cabo a principios de 2026, tal y como ha sucedido con el SMI este año.

Otras prioridades del Ministerio de Trabajo

Además, la dirigente ha explicado que se están llevando a cabo medidas para una nueva aprobación del Estatuto del Becario, la regulación de los permisos familiares para mejorar la conciliación y una reforma laboral específica para el sector cultural. Todas ellas forman parte de la hoja de ruta del Gobierno para ampliar derechos laborales y reforzar la protección de colectivos específicos.