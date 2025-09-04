Nueva jornada de lluvias en Castilla y León, pero solo en estas zonas

Un día más no se esperan precipitaciones importantes en Castilla y León, aunque sí alguna lluvia que otra. Se nota que estamos en el mes de septiembre y las temperaturas tienden a bajar con un tiempo más acorde a la estación de otoño que a la de verano.

Y es que este pasado mes de agosto en la comunidad ha sido extremadamente cálido, con una anomalía de 2,6 grados centígrados respecto al valor medio y muy seco, con un déficit del 67 por ciento respecto al valor medio.

Según la predicción de la Aemet, en el día de hoy se esperan "en el tercio norte intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en zonas de montaña, en el resto poco nuboso, con nubes bajas en la primera mitad del día y nubes altas después".

No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. . Viento entre el oeste y norte, flojo con algunos intervalos de moderado.

Y dónde existe la posibilidad de que aparezcan lluvias. Pues en la zona norte de Castilla y León, especialmente en las provincias de Palencia y Burgos, en el entorno de Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga y Medina de Pomar.

En cuanto a las temperaturas en descenso, salvo las mínimas en el sureste y las máximas en puntos del noroeste

Las mínimas y máximas por capital son las siguientes: