Accidente

Tres muertos y al menos 20 heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

De momento, se desconoce el número de personas que viajaban a bordo. Aún hay personas atrapadas

LISBOA (PORTUGAL), 03/09/2025.- Al menos una veintena de "víctimas" se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital, quien indicó que la cifra es preliminar. La fuente no precisó si las "víctimas" en el suceso son muertos o heridos. Sobre el terreno, EFE pudo constatar un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso...
La calle Augusta con el Arco del Triunfo es la famosa atracción turística de Lisboa.Laia MataixAgencia EFE
El ascensor Glória de Lisboa ha descarrilado este miércoles por la tarde. Se desconoce el número de personas que viajaban a bordo, pero las últimas cifras indican que hay al menos 20 heridos. Este medio de transporte une Restauradores, en el centro de Lisboa, con Príncipe Real. El aviso se dio a las 18:00 y los Bomberos acudieron inmediatamente al lugar.

En un comunicado, desde Carris se ha afirmado que todos los equipos de rescate habían sido enviados al lugar y que, por el momento, no era posible determinar las causas del accidente, según informa 'CNN Portugal'.

La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha indicado que dos de los heridos se encuentran en estado crítico. También hay cinco heridos leves y varias personas atrapadas.

