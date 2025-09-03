Tres muertos y al menos 20 heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

El ascensor Glória de Lisboa ha descarrilado este miércoles por la tarde. Se desconoce el número de personas que viajaban a bordo, pero las últimas cifras indican que hay al menos 20 heridos. Este medio de transporte une Restauradores, en el centro de Lisboa, con Príncipe Real. El aviso se dio a las 18:00 y los Bomberos acudieron inmediatamente al lugar.

En un comunicado, desde Carris se ha afirmado que todos los equipos de rescate habían sido enviados al lugar y que, por el momento, no era posible determinar las causas del accidente, según informa 'CNN Portugal'.

La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha indicado que dos de los heridos se encuentran en estado crítico. También hay cinco heridos leves y varias personas atrapadas.