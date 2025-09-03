La AEMET avisa de la llegada de un tren de frentes: dónde va a llover esta semana

Después del paso de la vaguada que ha dejado tormentas en varias zonas del país y un bajón térmico generalizado, las temperaturas comenzará a recuperarse progresivamente a lo largo de la semana en casi todo el territorio. No obstante, la estabilidad no será completa, seguirán llegando nuevos frentes al norte y lloverá en algunos puntos del Mediterráneo.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que este miércoles se espera un repunte generalizado de las temperaturas en la península y Baleares. El ascenso será más acusado en las máximas, incluso se notará especialmente en zonas del centro y nordeste, mientras que se esperan descansos en Galicia, Alborán y litorales sudeste.

Con ello, se retomarán los valores propios del verano. Se podrán superar los 35 grados en el Guadalquivir, mientras que las mínimas no bajarán de 20 en litorales del área mediterránea y de Cádiz.

Viento fuerte y lluvias en el norte

Entre los fenómenos destacados para hoy, la AEMET advierte de posibles de rachas de viento muy fuertes en el norte de Galicia y oeste de Asturias. Además, la entrada de un nuevo frente por noroeste, dejará cielos nubosos en Galicia y Cantábrico, con precipitaciones localmente intensas que podrían ir acompañadas de tormenta en zonas costeras.

Esas lluvias podrían extenderse hacia el interior, afectando con menor intensidad al Cantábrico oriental y al Pirineo occidental, aunque tenderán a remitir por el oeste. En las Rías Baixas las precipitaciones podrían ser abundantes.

El frente avanza el jueves

El jueves, el frente continuará avanzando de oeste a este, dejando nuevas precipitaciones y posibles tormentas en las comunidades cantábricas y en lo Pirineos. Estas lluvias podrían ir acompañadas de aparato eléctrico y afectar también a otras zonas del norte y este peninsular. Las temperaturas bajarán ligeramente en el tercio norte, mientras que en el resto del país se mantendrán con pocos cambios.

Calor intenso para el fin de semana

De cara al viernes y el fin de semana, se espera una situación más estable, con cielos en su mayoría despejados y temperaturas muy altas para esta época del año. Se podrían superar los 34 ºC en amplias zonas del centro, sur y este peninsular, así como en Baleares.

Chaparrones en Cataluña y la Comunidad Valenciana

A pesar de este ambiente más veraniego, Meetored advierte que durante el viernes crecerán núcleos convectivos en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las lluvias podrían comenzar a caer durante la madrugada y en el golfo de Valencia, siendo más intensas en el entorno de las comarcas litorales de Tarragona.

Según el portal meteorológico. no se espera mucha actividad eléctrica, pero pueden acumularse bastantes litros en poco tiempo, lo que podría provocar problemas puntuales en zonas costeras. También podrían darse chubascos débiles y dispersos en otras zonas de la mitad este y en Baleares.

Las lluvias podrían continuar en la Comunidad Valenciana y sur de Tarragona durante la madrugada del sábado y primeras horas del día, pero serían en general débiles o moderadas.

Durante el fin de semana, no descartan algunas tormentas en zonas de montaña del sur y este de la Península, a la espera la llegada de un frente con bastante actividad al noroeste a lo largo del domingo, avanza Meteored.