La AEMET activa alertas por calor y advierte de la llegada de un frente muy activo este fin de semana

Este jueves, un nuevo frente atlántico comenzará a entrar por el noreste de la península, dejando lluvias, fuertes rachas de viento y tormentas en varias zonas del país. Al mismo tiempo, se espera un ascenso térmico generalizado, con temperaturas especialmente altas en el sur y el este peninsular.

Avisos por calor extremo

El calor será intenso en la Comunidad Valencia y Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en la provincia de Valencia, donde las máximas oscilarán entre los 36 y 38 grados. En el Valle del Guadalquivir, se podrían superar los 35 grados.

En contraste, se prevé que las temperaturas se mantengan sin cambios o descenderán ligeramente en Galicia, Alborán y litorales sudeste y tendrán pocas variaciones en Canarias.

Lluvias en el noreste peninsular

Por otra parte, con la llegada del frente, la AEMET mantiene activos avisos amarillos por lluvias y tormentas. Tres provincias del este peninsular - Girona, Tarragona y Castellón- continúan hoy en alerta por riesgo de tormentas y por precipitaciones intensas.

En Cataluña, la alerta afecta a zonas del Pirineo de Girona y en el litoral y al prelitoral sur de la provincia de Tarrragona, dónde las lluvias dejarán 20 litros por metro cuadrado en una hora en un horario comprendido entre las 14:00 y las 23:00 horas peninsular. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.

Viernes de tormentas en estas zonas

El viernes, las temperaturas bajaran en el Mediterráneo y Baleares, mientras que en el oeste de la Península subirán. Se superarán los 30-32ºC en amplias zonas del norte, entre 32-34ºC en el centro y entre 34-36ºC en buena parte de la mitad sur. En el Valle del Guadalquivir incluso se podrán superar los 36ºC.

El frente se alejará por el Mediterráneo, pero el ambiente se mantendrá inestable en el área mediterránea. De madrugada podría producirse tormentas localmente fuertes en Cataluña, sur de Aragón, Comunidad Valenciana y también en Baleares.

Sábado caluroso con pocas lluvias

El sábado, las temperaturas subirán en la mayor parte del país, que será bastante marcado en el Cantábrico por la llegada de vientos del sur. Se prevé que se superen los 30-32ºC en la Península y los 32-34ºC en amplias zonas del norte y de Baleares.

En ciudades como Oviedo o Santander, las máximas podrían alcanzar los 33-34ºC, mientras que en Bilbao podrían superarse los 35ºC. En gran parte del centro y sur peninsular se esperan 34-36ºC, y en el Valle del Guadalquivir, ciudades como Córdoba podrían llegar a los 38ºC.

En cuanto a las lluvias, serán escasas salvo en Galicia, donde la llegada de un nuevo frente podría dejar precipitaciones.

Llega un nuevo frente

Para el domingo, se prevé que ese frente que el sábado entraba por Galicia continúe su avance de oeste a este, dejando precipitaciones abundantes en Galicia, que se extenderán a Asturias y al noroeste de Castilla y León.

Las temperaturas descenderán de manera notable en essas regiones, mientras que en las comunidades mediterráneas y en Baleares podrían subir y superar los 35ºC.