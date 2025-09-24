Este es el lugar que registró la temperatura más baja del país este miércoles: -13,8 grados

Tras unos días de temperaturas muy bajas para la época, España comienza a experimentar un ligero aumento térmico, aunque las madrugadas seguirán siendo frescas, especialmente en el interior y el norte del país. Mientras tanto, el tiempo permanecerá mayormente estable con algunas lluvias y tormentas en el Cantábrico y el este peninsular.

Récord de frío en Cantabria

La madrugada de este miércoles ha sido especialmente fría en el norte peninsular. La estación de Alto Campoo (Cantabria) ha registrado la temperatura más baja del país, con -13,8 grados centígrados, a la 1:20 hora, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Muy por detrás, pero con valores también negativos, se sitúan Cabaña Verónica (Picos de Europa), con -5,7 grados y Coriscao, también en la cordillera cantábrica, con -0,1ºC a las 5.30 horas.

Este miércoles se esperan lluvias en el Cantábrico oriental y chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares, mientras que en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas, tras una madrugada fría, se mantendrán sin grandes variaciones a lo largo del día.

Frío persistente en el interior peninsular

Para el jueves, se prevén madrugadas todavía frías en el interior peninsular, con mínimas por debajo de los 5 grados en ciudades como Teruel, Cuenca o Vitoria, e incluso entre 1 y 2 grados en Soria.

Las máximas, sin embargo, tenderán a subir: el norte peninsular no superará los 18-20 grados, mientras que en el sur de Galicia se podrían alcanzar los 28 grados, y en el valle del Guadalquivir se esperan entre 30 y 32 grados.

Esta jornada, las tormentas, localmente fuertes, afectarán a Cataluña y Baleares y también al sur de Aragón y costa de la Comunidad Valenciana, además de alguna precipitación puntual en el sur de Andalucía, Melilla y Cantábrico oriental.

Viernes con aumento térmico generalizado

Para el viernes, el ascenso térmico será generalizado, tanto en mínimas como en máximas, con 32 grados en Andalucía y en el interior de la Comunidad Valenciana, mientras que en el centro y mitad sur se alcanzarán los 25 grados.