10 cosas que no conocías sobre la historia de Siri

En un mundo donde los modelos de lenguaje y algoritmos de inteligencia artificial son cada vez más comunes, resulta interesante reflexionar sobre los que allanaron el camino. Entre ellos destaca Siri, como uno de los primeros asistentes virtuales de la historia tecnológica. Por ello, descubriremos detalles poco conocidos sobre su creación y su papel en el desarrollo de la IA.

S u origen como una app independiente en la App Store

Ya transcurrió una década desde que Siri llegó a la industria, convirtiéndose en una herramienta icónica en el ecosistema iOS. Sin embargo, su camino hacia la fama no fue directo. Ya que en sus inicios era una aplicación independiente que encontraríamos disponible en la App Store, alejada de la integración profunda que conocemos hoy en día.

El legado noruego de Siri

El nombre de Siri es una normalidad en el mundo de la tecnología. Sin embargo, pocos conocen su origen noruego y el significado que lleva consigo. En dicho idioma, se traduciría como “hermosa mujer victoriosa”. Una combinación de cualidades que reflejan elegancia y triunfo, cuidadosamente elegidas para agregar personalidad y empoderamiento al asistente virtual.

El comienzo de una relación icónica en para iPhone y Apple

Siri es reconocida a nivel mundial como uno de los primeros asistentes virtuales en llegar a la industria. Cuyo lanzamiento se daría a mediados de 2011, coincidiendo con el lanzamiento del iPhone 4S, uno de los móviles más vendidos de la historia. Asimismo, convirtiendo a Siri en parte integral de su experiencia, brindando una forma innovadora de interactuar con estos dispositivos.

Un asistente virtual con sentido del humor

Es innegable que Siri ofrece una amplia gama de funciones útiles que facilitan la vida diaria. Sin embargo, su atractivo va más allá de la utilidad, ya que también es capaz de entretenernos con su sentido del humor. Esto mediante respuestas ingeniosas y comentarios curiosos, demostrando su lado más gracioso y convirtiéndola en una compañera virtual capaz de sacarnos una sonrisa.

La visión innovadora detrás de Siri

Hoy en día, estamos acostumbrados a una industria repleta de modelos de lenguaje. Pero si nos remontamos a los inicios de esta tecnológica, encontraremos a Siri como una de sus precursores. De hecho, se trata de uno de los primeros proyectos de IA financiado por el gobierno de Estados Unidos. Lo que a su vez, demuestra su importancia en el desarrollo de esta tecnología.

Siri y su origen en SRI International

Muchos conocen a Siri como el icónico asistente virtual de Apple. Pero pocos saben que su origen se remonta a una compañía independiente llamada SRI International. Esa similitud no es casualidad, ya que nació del desarrollo de este equipo de ingenieros antes de ser adquirido por Apple. De hecho, su nombre brindaría homenaje a su lugar de nacimiento, manteniendo un vínculo con el estudio.

Siri y su limitación en la integración

Siri era una tecnología increíblemente potente para la época, capaz de interactuar con una amplia gama de aplicaciones y servicios de terceros. Sin embargo, tras su adquisición por parte de Apple, la empresa decidió limitar su funcionalidad. Aunque esto decepcionaría a algunos usuarios, la compañía optó por un enfoque más controlado, en pro de garantizar la calidad y seguridad.

La transformación de Siri

En un principio Siri no era conocido como “ella”, sino como “él”. Esta revelación se confirmó por parte de Apple durante una entrevista a mediados de 2011. Donde comenta que la decisión de cambiar el género en mitad de su desarrollo se basó en la idea de que los usuarios tienden a empatizar y relacionarse mejor con una voz femenina, creando así una experiencia más agradable.

Antes de ser conocido como ‘Siri’

Uno de los asistentes virtuales más icónicos de la industria tecnológica y del mercado móvil no siempre fue conocido como Siri. Inicialmente, se le dio el nombre de CALO, que era un acrónimo de “Cognitive Assistant that Learns and Organizes”. Más tarde, el nombre cambiaría a HAL, en referencia a la IA de ‘2001: Una odisea del espacio’. Hasta que finalmente se decidió que Siri sería el nombre perfecto del asistente virtual.

El impacto de una inversión de 200 millones

Como mencionamos anteriormente, Siri se originó como un proyecto independiente en SRI International, lejos de las oficinas de Apple. Pero su adquisición y financiamiento no sería una inversión pequeña para la compañía de la manzana mordida. De hecho, pagarían más de 200 millones de dólares por esta tecnología revolucionaria, demostrando el valor y potencial de Siri durante sus inicios.