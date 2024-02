Cómo Ucrania falsificará la tecnología GPS para detener los drones rusos

Recientemente se dio a conocer que Ucrania está desplegando un nuevo sistema de guerra electrónica a nivel nacional. Esta iniciativa tiene como objetivo utilizar tecnología GPS falsa para desorientar la navegación por satélite, brindando a Ucrania una estrategia efectiva para contrarrestar los ataques provenientes de drones y misiles rusos.

Este movimiento estratégico generaría un impacto significativo en herramientas satelitales locales y en cualquier sistema ajeno que opere dentro de la región. Si bien se trata de una táctica cuestionable, su objetivo fundamental es garantizar la protección de la soberanía ucraniana. Y según demuestran los resultados, está siendo altamente efectiva al interferir en las operaciones rusas.

Estrategia de Suplantación GNSS en la Guerra Electrónica de Ucrania

El sistema de Ucrania denominado Pokrova, tiene como objetivo principal evitar que los misiles y drones rusos localicen y alcancen sus objetivos. A diferencia de interferencias convencionales que saturan los sistemas de comunicación con ruido, la suplantación de identidad los engaña con información falsa. Esto no solo interfiere con el GPS, sino también con otros sistemas de navegación por satélite como el GLONASS de Rusia y el Galileo de Europa.

Esto según Thomas Withington, un experto en el Reino Unido, quien explica que la suplantación GNSS se basa en enviar señales falsas a los drones.Esto los hace perder el rumbo, ya que reciben datos con ubicaciones y horarios erróneos. Lo que resulta en que se desvíen de la ruta establecida, se pierdan completamente o incluso realicen acciones no previstas.

Implementación del nuevo sistema de defensa también impactaría la navegación s atelital en Ucrania

La necesidad de implementar este nuevo sistema surge a raíz de que Rusia ataca constantemente a Ucrania utilizando drones iraníes Shahed 136 con guía satelital. Estos cuentan con un sistema de navegación de respaldo, pero su precisión disminuye rápidamente. De ahí que esta vulnerabilidad los vuelva propensos a una suplantación de identidad prolongada.

Sin embargo, a pesar de la efectividad de esta estrategia, cabe destacar que puede afectar la navegación por satélite de los habitantes de Ucrania. Ya que, a diferencia delos sistemas de interferencia utilizados por rusos, cuyo alcance es más limitado, la escala de éste es mucho mayor. De manera que los ciudadanos también experimentarían dificultades.

Contrarrestar los drones rusos con tecnología satelital tiene sus repercusiones dentro de Ucrania

Básicamente, la suplantación de identidad puede tener un impacto en todos los receptores GPS, desplazando sus ubicaciones en distancias pequeñas o incluso a cientos de kilómetros. Sin mencionar que no se limita únicamente a la navegación de aviones o drones, sino también a receptores GPS presentes en teléfonos inteligentes y automóviles.

Si bien es cierto que puede generar inconvenientes en Ucrania, es poco probable que inutilice permanentementelosdispositivos que dependen del GPS. Ya que el sistema solo se activa en respuesta a una amenaza o ataque, según Dana Goward (Resilient Navigation and Timing Foundation en Virginia). Por lo que en situaciones normales, los GPS funcionarían correctamente.

Pokrova, el sistema de defensa que busca superar el estancamiento militar ucraniano

La revelación del sistema Pokrova se llevó a cabo a mitad del pasado noviembre del 2023. En un documento en el queValerii Zaluzhnyi (Comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania) presentaba los planes para superar el estancamiento militar. Por lo que se desarrolló esta herramienta como respuesta antes la constante presencia de drones enemigos en la región.

En su momento no se especificaron planes de su activación, hasta que durante el 20 de enero, el canal oficial militar ucraniano en Telegram informó sobre un ataque nocturno. En este se logró destruir cuatro vehículos aéreos no tripulados (UAV) enemigos, mientras que los tres restantes no lograron alcanzar sus objetivos.

Además, reportarían otro ataque el pasado 2 de enero, en el cual se logró derribar 11 de los 24 drones rusos que ingresaron a Ucrania. Aunque norevelaron más detalles al respecto, este resultado indica que las fuerzas armadas están logrando repeler la amenaza. Y a medida que se tomen nuevas acciones, se espera obtener más información sobre los eventos de la región.