EEUU destruye un centro de control de los hutíes en Yemen y derriba diez drones

Las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron diez drones y un centro de control para el lanzamiento de aviones no tripulados en regiones en el Yemen controladas por los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán, informó este jueves el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, en inglés).

En un comunicado en su cuenta en X, CENTCOM dijo que los drones estaban preparados para un "inminente" ataque contra la navegación en el mar Rojo, donde los hutíes lanzaron en las últimas semanas numerosos misiles y aviones cargados con explosivos contra buques mercantiles. "Las fuerzas estadounidenses identificaron la estación de control terrestre de aviones no tripulados y los aviones no tripulados de ataque unidireccional en áreas del Yemen, controladas por los hutíes, y determinaron que presentan una amenaza inminente para los buques mercantes y los de la Armada de EE.UU. en la región", aseguró la nota.

"Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la estación de control terrestre (...) y 10 vehículos aéreos no tripulados (...) en defensa propia", añadió. CENTCOM subrayó que la destrucción de ese material militar hutí "protegerá la libertad de navegación y hará que el agua internacional sea más segura".

La nota no especificó los lugares donde se encontraban los drones y el centro de control de los hutíes, o como han sido atacados y destruidos, si bien diversos medios de los insurgentes yemeníes informaron de "una nueva agresión estadounidense-británica hoy contra (...) Al Hudeidah".

Esa ciudad puerto, en el oeste yemení, ha servido en las últimas semanas como base para que los hutíes pongan en práctica sus amenazas de atacar o impedir el tránsito de buques israelíes o vinculados con Israel en represalia por la guerra de ese país en la Franja de Gaza. Ante esa amenaza para la navegación en la importante vía marítima, EE.UU. y el Reino Unido han bombardeado en varias ocasiones supuestas posiciones de los insurgentes para proteger la libertad de navegación.

Los hutíes, respaldados por Teherán y catalogados como terroristas por EE.UU. a mediados de enero, se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y desde entonces controlan amplias áreas del norte, centro y el oeste del pobre país árabe.

Demostración de fuerza

Hoy mismo, cientos de combatientes recién reclutados por los rebeldes hutíes marcharon en Saná en una muestra de fuerza organizada por el movimiento pro iraní que no cesa su campaña de movilización en "apoyo a Gaza", y en medio de una continúa escalada con Estados Unidos. Alrededor de 1.800 recién graduados de los cursos de formación militar titulados "Inundación de Al-Aqsa" participaron en el desfile, que tuvo lugar frente al mayor parque público de la capital yemení, y con la participación de responsables hutíes y el representante en el Yemen del grupo islamista palestino Hamás, Muaz Abu Shamaleh.

Vestidos con ropa tradicional yemení y gorras blancas, los reclutas portaban diversos tipos de armas, incluidos cohetes, ametralladoras y rifles AK-47, mientras marchaban al ritmo del tambor de los miembros de una banda de música militar, vestidos con sus impecables e inmaculados uniformes azules y rojos. "Estos cursos militares continuarán y no quedará en este país ningún individuo que no se haya unido a estos cursos (de formación) militares", afirmó durante el desfile el vicegobernador de Saná, Jaled al Madani, mientras se dirigía a los nuevos combatientes, de diferentes edades.

Apuntó que el objetivo de los hutíes es ayudar a los yemeníes a "obtener preparación para el combate y llevar el espíritu de la Yihad, que, si Dios quiere, todo el pueblo yemení poseerá", y confió en que "llegará el día en que los yemeníes se enfrentarán a los estadounidenses y los encontrarán formidables".

Por su parte, Sabá al Námani, de 50 años, subrayó a EFE que "lo que está sucediendo hoy (en Gaza) son crímenes cometidos por un enemigo cuyo apetito es matar, no luchar. Hemos preparado lo que hemos podido en el camino de Alá para defender al pueblo palestino que ha sido oprimido durante los últimos 75 años". Todos parecen convencidos del plan hutí de atacar los buques vinculados con Israel en el mar Rojo, e incluso no esconden el deseo de luchar cara a cara contra las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Taha Murgim, otro recluta de unos 20 años, dijo que están ansiosos por ir a luchar contra las fuerzas israelíes. "No olvidaremos los gritos de los niños de Gaza y de las mujeres. Iremos (a Gaza), incluso por tierra, si Dios quiere", dijo a EFE otro recluta, Taha Murgim, de 20 años. "Usaremos todas las armas y todo lo que podamos para detener la agresión contra el pueblo de Gaza, si Dios quiere. Cualquier barco o embarcación estadounidense, israelí o británica será un objetivo. Estados Unidos es una gota que colma el vaso, no nos asustará ni nos intimidará", insistió.