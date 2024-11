La industria aeroespacial necesita, y busca, talento joven

El sector aeronáutico y aeroespacial en España está «en ebullición», o «en situación totalmente expansiva. Tanto si hablamos de aviación, la industria, fabricante de las compañías aéreas, aeropuertos, navegación aérea, drones, etc. como si hablamos del mundo espacial». Lo primero, lo afirma Jorge Antón, presidente de Virtual Educa; lo segundo, Isabel Maestre, vicepresidenta de Ellas Vuelan Alto. Ambas entidades son las organizadoras del Foro de Innovación, Talento y Educación Aeroespacial, Fitea, celebrado en Madrid esta semana.

Es la primera edición de este foro, que tiene dos objetivos: reunir a los máximos representantes del sector aeronáutico y aeroespacial de España para identificar las oportunidades de crecimiento y las necesidades de nuevos profesionales; y que esa reunión sea un punto de encuentro con estudiantes y docentes, para que conozcan este sector y las posibilidades profesionales que ofrece. Y que demanda.

Como organización dedicada a la «innovación educativa, y al apoyo de las tecnologías educativas en la educación y la formación, hemos visto que la búsqueda de talento en todas partes y, especialmente en el sector aeroespacial, es muy grande», explica Jorge Antón, que añade: «la economía aeroespacial y aeronáutica están en plena evolución y necesita todo tipo de profesionales. Pero, en general, hay un déficit de estudiantes que optan por la ingeniería. Por ello, hay que empezar a potenciar en la base, que es la educación de las jóvenes generaciones».

Los jóvenes en el foco

El evento ha abarcado enfoques tan diversos como para dar una idea a los más de 400 alumnos de Secundaria y estudiantes de ingenierías la amplitud de disciplinas que pueden estar implicadas en estos sectores.

Así, desde «Explorando carreras en el ámbito aeroespacial», hasta «Quiero ser profesional de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves», pasando por la función pública o la sostenibilidad en el sector, han ofrecido a los estudiantes una panorámica con la que «pueden ver este ámbito como una posibilidad que está a su alcance. Que no se trata solo de ser astronauta, también gestión de empresas, medicina o derecho son perfiles profesionales necesarios en aeronáutica y espacio».

Por ello, una de las aspiraciones de Antón es «contribuir a transformar las mentes de nuestros jóvenes, para que se planteen nuevos retos profesionales».

Ciertamente, según los datos ofrecidos en Fitea, España necesitara 200.000 ingenieros e ingenieras más en los próximos 10 años. «La cuarta revolución industrial se basa en el talento: solo incorporando nuevos ingenieros, y sobre todo ingenieras, lograremos seguir escalando posiciones y destacando como sector estratégico para la economía española», asegura Jorge Antón. Y destaca también otro dato aportado en el foro: El sector aeroespacial español se ha ganado una destacada posición en el Top 5 europeo por volumen de ventas y número de personas empleadas. Además, con un crecimiento de más del 24% en la última década y una inversión del 10% en I+D+I, las oportunidades en el ámbito de la aeronáutica, la defensa y el espacio se multiplican.

Objetivo: diversidad

Además de fomentar nuevas vocaciones científicas y tecnológicas, en Fitea también se trataba de contribuir a que esto ocurra también entre las niñas, que representan solo el 20% del alumnado de ingeniería y apenas el 10% de los estudios de Formación Profesional en las ramas técnicas y tecnológicas.

¿Por qué este planteamiento? Porque «está demostrado que las empresas que tienen hombres y mujeres de manera más o menos igualitaria producen mejor, producen más. Es rentable. Y no es que sumen, es que se multiplican equipo. En este sector se trabaja permanentemente en equipo. El diseño de un avión, su fabricación y puesta en funcionamiento, la operación y el mantenimiento, todo se hacen equipo. Es fundamental que ese equipo se nutra de esa diversidad», subraya Isabel Maestre, que suma su experiencia de ingeniera aeronáutica, su conocimiento del sector actualmente como subdirectora de Prospectiva e Innovación de los Servicios y Estudios para la seguridad aeronáutica de SENASA.

Maestre destaca que en Fitea «se está hablando de cómo son los diferentes trabajos. Para que los jóvenes vean que la parte de estudiar es sólo un 10% de la vida laboral. El resto de trabajar. Entonces, les interesa es conocer cuál es el tipo de trabajo, qué se hace, para qué sirve. Eso hemos querido darles a conocer con esos talleres».

A esta parte práctica se suma que entre todos los ponentes de las actividades hay «variedad tanto de talento senior como de jóvenes profesionales y, por supuesto, de hombres y mujeres. Es la manera de transmitir tanto el conocimiento de los veteranos como la experiencia de mujeres que pueden ser referentes para las estudiantes». Entre todos, opina Maestre «estamos consiguiendo movilizar esas vocaciones, esas conciencias y que se digan ‘pues no me había planteado este sector, pero me está gustando’, o me lo había planteado pero no sabía cómo llegar’».