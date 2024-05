Parques temáticos, campos de pruebas de nuevas tecnologías

Los parques de atracciones y temáticos son recintos permanentes en los que, según la entidad que los engloba (AEPA, Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos) se desarrollan múltiples actividades recreativas destinadas a ofrecer al público una experiencia lúdica y cultural única.

En este último adjetivo está una de las claves del desarrollo y del motor de innovación de esta industria. Durante mucho tiempo, estos avances iban destinados a crear atracciones singulares que no se pudieran encontrar en otros recintos o tener, por ejemplo, las montañas rusas más altas, rápidas y largas del mundo. Algunas de ellas, de hecho, se encuentran no solo en Europa, sino en España. Con datos del primer semestre de 2023, nuestro país tiene la montaña rusa más alta y rápida del continente, la Red Force en Ferrari Land. Con un pico de 112 metros, puede presumir, además, de ser la tercera más alta del mundo y la más rápida de Europa, con una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora.

Sin dejar este aspecto de lado, los parques temáticos buscan ahora cómo innovar y emplear tecnologías para crear experiencias únicas.

Un laboratorio interno

Para intentar resolver este reto, hace un par de años PortAventura World, uno de los principales grupos de entretenimiento de nuestro país, decidió fichar a Andreu Tobella (con un pasado emprendedor) y crear el proyecto PortAventura Adventure Labs.

Se trata de un laboratorio interno en el que el equipo de profesionales que lo forman (y en el que se encuentran desarrolladores o científicos de datos) buscan problemas y retos dentro del parque para, utilizando metodologías ágiles, desarrollar productos y servicios digitales que puedan resolverlos. Estos productos no solo deben mejorar la experiencia del parque, sino que también tienen un fuerte componente financiero, ya que la empresa tiene inversores a los que responder. Una de las claves para que este intraemprendimiento funcione, en valoración de Andreu Tobella.

Este responsable compara la división que lidera con la Fórmula 1. «Tienen las capacidades económicas y técnicas para liderar la industria del automóvil e ir diez años por delante. Pueden innovar e iterar muy rápidamente, aplicando tecnologías que, si se muestran efectivas, acaban aplicándose con el tiempo al resto de los coches», explica a La Razón. Por eso, considera que esta innovación en el parque de atracciones es casi una obligación. «Tenemos mucho espacio y acceso a millones de personas que pasan por nuestras puertas, por lo que tenemos en la capacidad de tomar riesgos y el derecho de poder innovar mucho más rápido que la mayoría de empresas. Podemos lanzar productos físicos y digitales muy rápido y ver qué funciona y qué no».

Además, cree que las cifras del sector acompañan estas inversiones ya que las previsiones de la industria del entretenimiento es que siga creciendo a buen ritmo.

¿Pasa el futuro de los parques por atracciones inmersivas gracias a las gafas de Realidad Aumentada, Real o Mixta? «El entretenimiento va a ser mixto. Habrá productos que sean para el hogar y otros que serán para lugares donde la gente vaya junta, no para aislarse. La parte de conexión entre gente en espacios grandes como los parques de atracciones se va a amplificar. Y ahí es donde la tecnología no solo aumenta las experiencias vividas, sino que puede tener un impacto muy grande también en temas de accesibilidad, puesto que nos va a permitir que una persona que, ahora, no puede acceder a determinadas atracciones pueda vivir la misma experiencia mientras sus familiares y amigos sí están en dicha atracción», augura.

Otros usos

Uno de los grandes potenciales está en la tecnología de Realidad Aumentada, puesto que permite a los visitantes ver cosas en el parque a través de sus teléfonos móviles que otros no pueden ver, creando esas experiencias únicas para cada visitante.

Para Andreu Tobella, la clave está en emplear la tecnología para crear nuevos mundos de experiencia. «Muchas empresas lo que hacen en el metaverso es un clon de lo que tiene en la vida real. Para mí esto no funciona», detalla. «Hay que desarrollar experiencias nativas en el metaverso». En las experiencias que PortAventura ha desarrollado, el feedback recibido es positivo, según este responsable, que detalla que la tasa de repetición por parte de los visitantes es de un 18%. «El reto que tenemos es explicar qué experiencia van a vivir para que se animen a probarla», reconoce. «Mucha gente ya ha probado las gafas de realidad aumentada o virtual. La gran diferencia es lograr que quieran volver a repetir lo que acaban de vivir», explica.

Un parque dinámico

Andreu Tobella defiende que el objetivo final es hacer que el parque se vuelva dinámico. «A día de hoy, toda la gente que nos visita tiene una experiencia bastante similar porque son estructuras físicas estáticas. Lo ideal es que, de aquí a unos años, cada persona tuviera una experiencia única cada día que viene al parque».

La gran pregunta es cómo se consigue este reto. Este laboratorio investiga cómo utilizar tecnologías como las diferentes realidades unidas con el móvil para crear estas vivencias. «No todo el mundo va a venir con gafas (de realidades), pero sí que es evidente que en algún momento esta tecnología existirá también en el parque y podremos empezar a personalizarlo», augura.

Este experto reconoce que la resistencia al cambio es un problema para llegar a este punto. Aunque asegura que se han planteado hacer, a través del móvil, rutas personalizadas a los gustos de cada visitante, las encuestas realizadas muestran que muchos visitantes «no quieren tener una agenda para su día en el parque y prefieren moverse con más libertad».

IA y velocidad

Tobella asegura que están explorando el uso de las inteligencias artificiales (IA) para poder generar «experiencias de manera mucho más baratas y en volumen», lo que contribuiría a esa personalización del parque que se busca. También se estudia cómo emplearla para generar recuerdos y adelanta que en un par de meses se lanzará un pequeño piloto del que no quiere adelantar muchos detalles.

Por último, Tobella cree que la clave del futuro de los parques está en unir los dos mundos (el físico y el digital) con un coste de cambio pequeño. «Las nuevas generaciones demandan una renovación de experiencias mucho más rápida. La tecnología te permite tener esos recuerdos con mucho más frecuencia y con un coste mucho menor», sentencia.

Innovación de la mano de Wayra y startups

«Evidentemente, no toda la innovación va a venir de nosotros. No todas las ideas pueden venir del mismo sitio».

PortAventura Adventure Labs llevó a cabo una iniciativa de innovación abierta de la mano de Wayra, para buscar soluciones tecnológicas de startups aplicadas al mundo de los parques de atracciones. Se recibieron más de 120 solicitudes en campos tan diversos como la satisfacción del cliente, experiencias digitales, mantenimiento y eficiencia de operaciones, y sostenibilidad. «Fue muy sorprendente», reconoce Andreu Tobella, director digital de PortAventura World, quien se esperaba la mitad de presentaciones. Además, destaca que el 30% de las startups fuera de España, 30% de Europa y 30% de Estados Unidos. De ellas, finalmente fueron tres las que acabaron siendo contempladas por los responsables del parque y que se están utilizando ya para diversos fines.